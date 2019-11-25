台灣學期全球最長！台大、台師大、台科大最快明年8月縮短成15週

▲台大系統預計明年8月開始將學期縮短成15週。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

國內大學每學期長度規定是18週，不少學校認為此限制跟國際無法銜接，課程安排也較不彈性。由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台大系統預計明年8月新學期，要縮短成15週，以利和歐美等國接軌。

台大教務長丁詩同說，主要是考量很多國際交換學生到台大，台灣學生同樣也到國外，但18週是全球最長，遇到12月中國際生就要返國，但學期都還沒結束，造成師生困擾，如要怎麼出期末考卷、如何給成績等。台科大校長廖慶榮說，世界其他國家學期都是15週，造成聖誕節後，國際生又要回台灣，對比歐美等國家大學學期都在聖誕節前就結束，和國際無法接軌。

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丁詩同也提，還有一大原因是，課上到了18週，師生也疲累了，學習效果反而不好，縮短對學習其實有正面影響。廖慶榮表示，已開始跟台大、台師大設計如何將18週課程內容，變成只要15週就可以，目標希望明年8月新學期就上路。

至於要如何補齊後3 週課程？丁詩同、廖慶榮都指出，預計會採線上課程、小組討論，或是學生可提創意方式，不管是寫報告或參加國際研討會等作法，讓學習不中斷。台大學生會會長凃峻清贊成認為，從學生角度能減壓，也可以留給學生更多的自主學習空間。

教育部回應，依大學法施行細則第23條規定，大學學分之計算，原則以授課滿18小時為1學分，實習或實驗學分計算，由各大學去定。各校如因辦學特色或發展目標，有調整每學期授課週數為15週的需求，應在確保教師授課時數、學生學習權益、確保教學品質等前提下，如落實各級課程委員會運作、深化教學內涵、定期檢討課程評量機制、設計總整式課程並建立以證據為基礎的自我改進機制等，於完成校內師生溝通後，再行實施。