12月起大學師生赴陸交流須提前報備　教育部設「赴陸交流登錄平台」

▲教育部委託陸生聯招會設立「赴陸教育交流活動登錄平台」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部委託陸生聯招會首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，並要求各大學，要求從12月1日起，凡以學校名義組團大陸進行教育交流，都必須事前登錄平台提前報備。教育部今（27日）指出，由於兩岸社會文化政治差異法令規定不同，藉由活動前上平台登錄填報，可協助師生評估可能的風險，以保障自身安全與權益。

教育部指出，目前已建置赴陸教育交流研修學分登錄系統，供我學校上網填報，俾掌握學校交流之學科領域、省分地區分布、及學生人數交流消長等情形，便於教育相關政策制定推動。據了解，國內不少大學都已收到「赴陸教育交流活動登錄平台操作手冊」，手冊在內文部分說明，從12月1日開始，以學校名義組團赴大陸地區之教育交流活動，需至「教育交流活動」登錄。

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教育部說明，近年已陸續發函各級學校及利用各教育行政主管會議場合，善意持續提醒並協助學校檢視與陸方進行教育交流遵循「台灣地區與大陸地區人民關係條例」之相關法規。本次增設赴陸教育交流登錄平台，係協助學校如有赴陸教育交流活動或協助陸方學校等機構公告交流活動時均需上網填報，特別課責學校強化自我檢覈與內控機制，保留完整檢核及交流紀錄等，以備查核。

教育部也重申，兩岸教育交流的目的在於促進相互了解，惟交流應本對等互惠原則辦理，行程安排不應有政治目的及政治性內容，及損我方尊嚴立場。

