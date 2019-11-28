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疑似三星Galaxy Note 10 Lite跑分曝光！搭載去年舊旗艦處理器

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▲▼三星NOTE 10搶先用。（圖／記者湯興漢攝）

▲外界預期三星將於明年推出兩款「輕量版」旗艦機Galaxy Note 10 Lite與S10 Lite。圖為Galaxy Note 10。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

外界預期，三星明年除了推出兩款旗艦機款Galaxy S11系列及Note 11系列外，也將推出兩款「輕量版」旗艦機Galaxy Note 10 Lite與S10 Lite。稍早有外媒在評測網站Geekbench上發現一款設備型號為SM-N770F的報告，推測該機款可能就是Galaxy Note 10 Lite。

根據Geekbench跑分，該機款單核心測試的得分為667，多核測試的得分為2030，預載最新版本的Android 10作業系統，內建6GB RAM、128GB ROM，搭載與去年旗艦機款Galaxy S9 Plus及Note 9相同的8核心處理器Exynos 9810，時脈為1.79GHz。

▼疑似三星Galaxy Note 10 Lite跑分。（圖／截自Geekbench）

▲▼疑似三星Galaxy Note 10 Lite跑分。（圖／截自Geekbench）

據科技網站GSMArena報導，確定這款設備型號為SM-N770F的智慧型手機是一台全新的「Galaxy Note」手機，因為其代號中的字母「N」即意味著「Note」，不過後面的數字則與Note系列旗艦機款的編碼規則不同，Note系列旗艦機款的設備型號都是「SM-N9xxx」。

值得一提的是，通常設備型號以「F」結尾的機款通常是全球單一SIM卡裝置，這意味著Galaxy Note 10 Lite應不僅向其國內出售，三星有意將該設備出售至海外市場。

此前已傳出三星有意下放S Pen到當季非旗艦機款上，以滿足中階機款需求，推測就是這款Galaxy Note 10 Lite。
綜合外電報導，根據美國聯邦通信委員會（FCC）的登記資訊，這款配備於Galaxy Note 10 Lite的S Pen將具有藍牙功能，但是否具有目前Note 10所配備的最新陀螺儀控件功能，或是像Note 9配備的基本功能還有待觀察。

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