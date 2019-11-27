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三星Galaxy S11機身設計曝光！後置5鏡頭採矩形排列

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▲▼Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro）

▲Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro

記者王曉敏／綜合外電報導

三星下一代旗艦機Galaxy S11系列發表指日可待，近來相關的消息及爆料也曾出不窮，稍早爆料大神OnLeaks透過科技媒體CashKaro釋出一系列Galaxy S11渲染圖。從外觀來看，此組渲染圖最引人注目的便是其矩形相機鏡頭模組，外觀與蘋果iPhone 11推出前的渲染圖及Google新機Pixel 4系列類似。

三星Galaxy S11系列預計將於2020年初發表，綜合先前報導，系列機款中螢幕最大的Galaxy S11+將配備6.9吋螢幕，螢幕更新率有機會達120Hz，外界預期該機款將搭載螢幕下指紋感測及Dynamic AMOLED面板。機身尺寸則為166.9mmx76mmx8.8mm，這較Galaxy S10+更長、更寬，也更厚，而更大的機身也為相機升級預留了空間。

▼Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro

▲▼Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro）

根據OnLeaks釋出的渲染圖，與Galaxy S10系列的3鏡頭不同，Galaxy S11系列的後置鏡頭多達5顆。鏡頭的細節並未多做陳述，不過從外觀看來，與Google Pixel 4系列的設計雷同，但方型模組的尺寸更長一些，乍看之下像一顆骨牌。

先前有報導指出，Galaxy S11系列將使用5倍光學變焦鏡頭，其中主鏡頭將達1.08億畫素，同時也將配備望遠、超廣角及ToF（飛時測距）鏡頭，從渲染圖來看，方型鏡頭模組中還有一個LED閃光燈及兩個小型感測器，外媒推估其中一個可能用於自動對焦。

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