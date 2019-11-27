2020年iPhone螢幕採三星/LG面板　尺寸將超越6.5吋

▲韓國媒體爆料，明年iPhone螢幕尺寸將會提升到6.7吋。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／綜合報導

6.5吋iPhone 11 Pro Max是目前最大尺寸的iPhone，不過有韓國媒體爆料，明年將推出的iPhone 12尺寸將會更上一層樓，來到6.7吋，且Apple將會採用三星與LG的OLED面板作為iPhone 12螢幕。

根據Electronic Times報導指出，Apple預計將於2020年秋季發布的iPhone尺寸將會變為5.4吋、6.1吋，以及6.7吋；除了平價版的iPhone尺寸不變（6.1吋）外，其餘兩款高階款的蘋果手機將會有所改變。原先是5.8吋的iPhone螢幕尺寸將縮減為5.4吋，而原先就是大螢幕的6.5吋蘋果手機，則將升級為6.7吋。

除此之外，Electronic Times也認為，雖然今年推出三種型號的iPhone，不過到了2020秋季，Apple將可能會推出四種型號的iPhone選擇，其中一款將會支援5G網路。

先前傳出陸面板廠京東方一直想提供Apple自家的面板材料，希冀能夠擠進蘋果供應鏈，只不過Apple卻仍偏愛韓系面板，對此有業內人士解釋，韓系面板一直具有一定的優勢，以三星電子所提供的OLED面板來說，該公司積極地研發Y-OCTA技術（YOUM On-Cell觸控AMOLED），使得長久以來堅持採用薄膜觸控技術的Apple也願意改採用此種材料作為iPhone螢幕。