印尼2020年公務員四階層直接砍半　AI取代高官防官僚主義盛行

▲印尼總統佐科威對印尼進行「大改革」，往製造業和更科技化的方向發展 。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）28日下令政府機關在明(2020)年要解散兩個階級的職位，並用人工智能（AI）取代人力，避免官僚主義太過盛行。除此之外，他還表示，要開始減少東南亞對大自然資源的依賴，並開始發展高端的製造業，改變東南亞的經濟體結構。

佐科威在今年4月贏得大選，並在10月提出將會改變東南亞經濟體系。他表示，印尼要過渡到以生產電動汽車之類的高端製造業為主，煤炭和鋁土礦（Bauxite）等原產料也留給印尼的製造業，並非像以前只供出口使用。

佐科威為了減少官僚主義過度主導，還計畫將各機構中的公務員原有的4個階級，直接減少為2個，較低職位的空缺則用人工智能來取代，但目前還沒有更詳細的計畫說明，無法得知那些角色會被廢除，以及會引進哪一些技術使用。

佐科威還會在12月提出關於稅收改革的法案，以及有關勞工問題的法案提交給議會。他執政的政黨控制議會74%的席位，也讓他的法案可以輕易通過。佐科威也表示，在他的執政下，即使全球經濟放緩，印尼的經濟預計會增長5.04%到5.05%左右。