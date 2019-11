蘋果App「克里米亞變俄羅斯領土」！　烏克蘭外長飆英文怒嗆

▲目前蘋果俄國分公司並未做出回應。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯2014年從烏克蘭手中拿下克里米亞(Crimean),時隔5年至今,大多數國際社會仍不承認克里米亞歸屬於俄國。但美國科技大廠蘋果公司(Apple)如今迎合莫斯科當局的要求,在俄羅斯用戶使用「地圖」、「天氣」等程式時,讓克里米亞半島顯示為俄羅斯領土的一部分。消息一出,立刻引起烏克蘭強烈反彈。

綜合BBC、路透等外媒報導,目前俄國國會下院國家院(State Duma)已透過聲明證實,克里米亞及港口城市塞瓦斯托波爾(Sevastopol)如今在蘋果裝置顯示為俄羅斯領土。

根據不同地點的外媒記者27日實測,此一轉變僅在俄羅斯境內才會出現,若是把這些程式打開並搜尋克里米亞首府辛費羅波(Simferopol),就會出現「辛費羅波,克里米亞,俄羅斯」(Simferopol, Crimea, Russia),但位在其他國家的記者進行測試時,僅顯示「辛費羅波」(Simferopol),並不會特別註明國家。

▼克里米亞地區以說俄語的人口居多。

事實上,蘋果公司起初把克里米亞視為「未界定領土」(undefined territory),換句話說,這塊土地既不屬於俄羅斯,也不是烏克蘭的一部分,但在過去這幾個月,蘋果與俄羅斯已針對克里米亞「標示不準確」進行談判。如今,根據安全暨反貪腐委員會主席皮斯卡約夫(Vasily Piskaryov)的說法,把克里米亞列為烏克蘭領土的一部分是違法行為,而蘋果的作法是「遵守」俄羅斯憲法。

對此,烏克蘭外交部長普里斯泰科(Vadym Prystaiko)在推特提到,「蘋果公司,讓我用你的角度(來把現在狀況)解釋一下。想像一下,你的設計、想法、多年工作心血成果都被你最大的敵人偷走,你大聲疾呼,但有些無知的人卻根本不在乎你的痛苦,這就是你把克里米亞稱為俄羅斯領土的感受。」

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a land.