北監公務員進人事系統竄改編制為「典獄長室」　輕判緩刑2年

▲台北監獄林姓辦事員於2013年間借調矯正署期間，利用職務之便竄改人事系統個人與他人之個資遭檢舉送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

在台北監獄擔任辦事員的林姓男子於2013年至2017年間借調法務矯正署人事單位期間，竟趁職務之便登入矯正署人事系統，在未授權下竄改自己與他人服務機關、職等等電磁紀錄，事後遭檢舉送辦，法官認為，林竄改電磁紀錄後自己並未獲利，審理後依偽造文書罪辦處有期徒刑1年、緩刑2年，並得向公庫支付3萬元，提供義務勞務80小時。

檢方調查，30歲的林姓男子原任職於台北監獄辦事員，屬於一般公務人員，於2013年4月至2017年10月被借調矯正署人事室，主要業務包括辦理署內替代役業務、未婚聯誼、服務獎章、人員辭職與同仁數位學習時數等，但卻於2017年10月5日利用公務電腦，登入矯正署「ＷebHR人力資源管理資訊系統」，將個人資料中占缺單位代碼由「6200」改成「00」，占缺單位由「作業科」自動變更成「典獄長室」，導致人事系統組織編制檔出現異常。

林還趁曾姓同事休假，利用對方帳密登入系統，入侵個人資料頁面，將曾姓同事服務機關由「法務部矯正署台北監獄」變更為「法務部矯正署」，還新增科員、人事室等欄位，並在兼職官職等加上「薦任第6職等」，林竄改人事電磁紀錄後遭檢舉，才讓林利用職務之便竄改人事電磁紀錄事情曝光。

地院查出，法務部矯正署「ＷebHR系統內資料」，是政府機關掌管電子檔電磁紀錄，屬於準公文書性質，林員具有公務人員身分，卻僅因好奇心任意修改個人資料電磁紀錄，行為雖屬不當，審酌林並未因此獲得利益，行為相對輕微，依刑法59條酌減其刑。

法官審酌，林員並無前科且素行良好，出於好奇能否自行修改人事資料才犯案，行為終究和圖利或損害第三人為目的者有別，犯案亦坦承犯行，審理後依2個公務員假借職務上之機會，故意犯變造準公文書罪，各判林7個月有期徒刑，合併應執行1年、緩刑2年，期間須於判決確定起6個月內向公庫支付3萬元，並提供義務勞務80小時。

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