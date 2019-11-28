「小姐 new arrival 哦！ 便宜100元」 老鴇拉客拉到警察…

▲平鎮警分局黃姓員警今年10月間前往平鎮區某私娼寮，李姓女子當成恩客說「小姐剛到，便宜100元」，員警辦事前表明身分當場查獲。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中原路某私娼寮豔名遠播，警局黃姓員警於今年10月間喬裝男客前往查緝，李姓女子拉客時聲稱有全套性服務，還說「小姐剛到，便宜100元」等語，黃在小姐脫衣準備辦事前表明身分查獲；李女辯稱自己不是負責人，都是小姐自己賺自己的，但警方提供現場錄音等證據佐證，檢方28日偵結依意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，62歲的李姓女子在桃園市平鎮區中原路開設私娼寮，因豔名遠播引起警方注意，今年10月2日下午，黃姓員警喬裝男客前往，李女立即表示有小姐可提供全套性服務，當場介紹3名小姐，說有小姐剛到，要不要做？20分鐘只要800元，還說「1個小時算3票啦，就2400元」，員警說可以便宜一點嗎？李小姐見員警還價立即回應，「可以少算，便宜你100元」。

小姐帶著黃員準備在小房間內辦事前，黃立即表明警察身分，當場將李女與現場3位小姐帶回警局偵訊。

李女在偵訊時否認為私娼寮負責人，辯稱自己也是從事性交易工作，她只是主動幫新來的小姐招攬生意等語，但檢警詢問為何其他在場小姐都沒介紹自己價碼，李主動說明交易價格，還同意少算100元？顯有媒介性交易之事實。檢方還查出，李女之前已有3次妨害風化偵字案，雖後來不起訴但仍可供參，檢方偵結將李女依意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為罪嫌聲請簡易判決處刑。

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