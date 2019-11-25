窮小兵開超跑進營區炫富　詐騙長官同袍百萬元須入監

▲林姓男子詐騙軍中長官、同袍，高院將他判刑定讞。（《ETtoday新聞雲》資料照）。



記者吳銘峯／台北報導

被稱為「外匯車殺手」的男子林厚希，當兵時假扮富二代，多次開超跑進國軍營區炫富，並謊稱可投資超跑租賃、礦砂事業，向部隊長官、同袍等多人詐騙130萬餘元。高院二審審理後，依照4個詐欺罪將他判刑3年與4月定讞，其中3年部分須入監執行，4月部分可易科罰金12萬元。

判決指出，林男長期屢以代購國外名車詐騙，被車友稱為「外匯車殺手」，他惡名昭彰、招搖撞騙的惡行，讓他身揹多起通緝案件。而他2014年在陸軍關渡地區指揮部機械化步兵第2營第1連服役，2015年3月起招攬同袍投資其超跑租賃、礦砂事業；內木山營區副連長、同袍共3人被騙130萬6000元，其中藍姓副連長就被騙103萬元。

眾人不斷催討，林男無法償還，鬧到營長出面，更上報到關渡地區指揮部、六軍團法務組，由上級介入處理。林男雖簽立本票，但實在還不出錢，最後在2015年9月間逃兵，軍方才向檢警單位報案。林男遭提起公訴。

一審基隆地院審理後，認定林男成立4個詐欺罪，分別判刑3年與4月，其中4月部分可易科罰金12萬元。案經上訴，高等法院二審審理時，林男否認犯罪，編出許多謊言，一下推給公司、一下推說自己曾經還錢，只是償還較慢，雙方間僅僅為金錢糾紛，沒有詐欺犯意。

但高院一一釐清，證明林男根本就無能力從事超跑租賃或開採礦砂，認定林男一開始就具有詐欺犯意。考量他所為顯有詐術之行為及為自己不法之所有或利益之意圖，已構成4個詐欺罪，但原審量刑妥適，因此駁回上訴定讞。林男須入監服刑。