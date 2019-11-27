新竹嬤叫7歲孫女撿皮夾！車主慘噴1萬元　關鍵12秒曝光真相

▲林姓車主下車辦事，不慎將皮夾遺落在地面。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名陳姓老婦今年3月騎車載孫女外出，見地上有一個皮夾，竟叫7歲孫女下車撿拾，侵占1萬500元。新竹地院認為，陳婦沒有妥善教育孫女，但考量家境貧困，依成年人利用兒童犯侵占罪，判處1.1萬元罰金，可易服勞役11日，並追回不法所得。

判決指出，56歲陳婦3月1日上午騎車載女兒及7歲孫女外出，行經新竹市北區中正路時，見前方轎車旁有一個遺落的黑色皮夾，心生貪念，立刻停車叫孫女撿拾。事後，陳婦見皮夾內有1萬500元，沒拿去警局，而是直接騎回家。

▲▼祖孫3貼騎車經過，見地上有皮夾，立刻叫孫女下車撿走。（圖／東森新聞）

警方接獲林姓男失主報案，立刻循線調閱監視器，發現林男當時急忙下車辦事情，不慎將皮夾遺落在駕駛座旁地面，但疑似未察覺，就頭也不回離開。不久後，陳婦3人騎車經過，叫孫女將皮夾占為己有，整個過程12秒都被錄下。

陳婦到案後，坦承侵占皮夾，但辯稱皮夾裡空空如也，根本沒有錢。林姓駕駛堅稱，他的黑色皮夾有現金1萬500元、郵局提款卡、台銀提款卡、身分證、健保卡及駕照，「我一個禮拜領一次薪水，我本來有5千元，我爸前一天給我5千500元，加起來是1萬500元，我確定還沒有花掉。」

▲3人要騎車離開時，還剛好碰上辦完事情的林姓車主。（圖／東森新聞）

新竹地院認為，原告與被告素昧平生，應該沒有虛構內容、誣陷被告的動機及理由，因此不採信陳婦說法，依成年人利用兒童犯侵占遺失物罪，加上違反兒少法規定，加重其刑至二分之一。

不過，法官考量被告教育程度僅國小肄業，家庭經濟狀況貧困，最後判處罰金1.1萬元，如易服勞役，以新台幣1000元折算1日，犯罪所得1萬500元全部沒收。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！