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竹北好好玩！觀光動畫搭配城市歌曲　特色景點一次遊

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文／時尚家居 編輯部

（圖／ 竹北市公所 提供）

新竹縣竹北市不僅為新興科技城，其蘊藏豐富的自然風光，以及多樣化的歷史文化資產。近年，更極力將竹北在地農漁產業結合特色旅遊景點，讓民眾以不同面向的旅遊行程，盡情悠遊竹北。而為了讓民眾輕鬆了解竹北，竹北市政府以「藝遊竹北」為主題，透過觀光主題動畫、城市形象動畫，向民眾介紹竹北各個特色景點。

觀光主題動畫以故事性的方式，運用可愛的角色向大家介紹竹北的四個生活圈。首先是高鐵生活圈，此區不僅是進出竹北的重要交通樞紐地帶，還有擁有佔地遼闊的森林公園，以及台灣第一個客家文化保存區。第二站是縣治生活圈，機能完善，是發展完備的現代生活圈。鄰近的光明商圈，以多元餐飲種類為主要特色，提供遊客多樣化的美食選擇。離市區不遠的熱門打卡景點「豆腐岩」，獨特的石塊搭配清澈的溪水美景，是遊客心中的拍照聖地。接著到舊市區生活圈，新舊交接的竹北火車站，附近仍保留一些紅磚樓房，可以感受老街的氣息。最後是濱海生活圈，海岸景色遼闊，河口旁的紅樹林景觀區，設有木棧步道，可以近距離觀察台灣特有的原生林種。城市形象動畫則是以輕快的歌曲，介紹竹北的農業發展、大眾運輸與社會福利。

透過這兩支影片，不僅讓市民看見竹北擴展的歷程，同時也宣導政府在文化、觀光、交通、醫療等方面，所做的福利措施與建設。而觀光客則能以輕鬆、快速的方式，了解竹北的特色景點與產業。不過，要深度感受竹北在地文化，還是得實際走訪，與家人、朋友一同暢遊，體驗多元面向的竹北市！

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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