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日韓貿易戰「撿到槍卻沒填子彈」！業者憂明年旅客數恐掉17％

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▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲士林夜市是觀光客必訪景點之一。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

大陸限縮旅客來台，導致來台陸客連連縮減，10月陸客更大減12萬人。觀光局雖期許，陸客缺口可倚賴新南向國家旅客填補，然而今年10月東南亞旅客僅增3萬人。業者指出，現正逢日韓貿易戰，台灣「撿到槍」，日韓旅客約增1到3成，然而觀光局策略不足，明年恐怕不會再這麼幸運，預計旅客數恐會下降8到17％。

據統計，陸客自今年9月起陸續減少，分別與去年同期相比，陸客9月減少46.8％、10月減少52.51％。交通部長林佳龍曾表示，雞蛋不能放在同個籃子裡，台灣應開發多元市場，不可仰賴陸客。

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▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商（示意圖／ETtoday資料照）

▲大陸限縮旅客來台，來台陸客人數逐漸減少。（示意圖／ETtoday資料照）

然而由於陸客減少幅度過大，其他市場一時難以補上，導致9月、10月總入境旅客分別較去年同期下降5.04％、2.15％，是少見的衰退情形。細看蔡政府最引以為傲的新南向旅客，9月、10月共增4.2萬人，相比陸客大減22.9萬人，可說是緩不濟急。

此外，今年適逢日韓貿易戰，我國「撿到槍」，日韓旅客約增1到3成，業者原期許可從雙方互訪旅客中，搶來更多客源，但台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，我國並未提出更有效策略，吸引日韓旅客，坦言「不是年年都會撿到槍」。

▲▼沒陸客高雄夜市苦哈哈。（圖／記者陳建宇攝）

▲沒陸客高雄夜市苦哈哈。（圖／記者陳建宇攝）

柯牧洲指出，根據日本旅行業協會分析，預計日本明年出國人數將下降8％，原因包括日韓緊張、國際局勢動盪、日本奧運、消費稅提高等，他表示，「如果台灣沒有有效的精準行銷策略與方法，明年等著掉8到17％」。

柯牧洲表示，交通部雖說12月中旬將提出吸引國際旅客的具體方案，但國際行銷方案需要提早半年規劃，旅遊業者才能事先計畫明年促銷活動，每次都拖到最後的最後才要公佈，只會讓業者措手不及且難以配合。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今年下半年日韓旅客增加確實有感，且還有增加空間，他建議，觀光局應提出更多加碼促銷方案，如打形象廣告、祭優惠活動，他舉例，可開放原本預定日本住宿的韓國旅客，若改來台旅遊就可打折，達到搶客人目的。

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