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秋冬遊送件數爆量！核銷速度慢　業者2個月才能拿到補助款

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▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市。（圖／記者張一中攝）

▲觀光局推出秋冬國旅補助計畫，民眾反應熱烈。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局9月起推出「擴大秋冬國旅獎勵計劃」，民眾反應熱烈，宜、東、花、高、屏、中6縣市申請補助房間數均已逾10萬間，且由於計畫仍有餘額，因此補助時間有望展延至明年除夕前。不過由於送件數量龐大，申請數是春遊補助的3倍，導致核銷速度較慢，業者送件後約需2個月才能拿到補助款。

觀光局指出，本次計劃共逾7800名業者報名，佔合法旅宿業者6成之多，為歷次計畫最多，各縣市旅客申請自由行補助金額逾13億元，已使用補助房間數約133萬間，住宿人數約293萬人次。

請繼續往下閱讀...

▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲由於國旅補助計畫仍有餘額，觀光局擬延長計畫時間至明年除夕前。（圖／記者張一中攝）

截至11月中旬，使用補助情形最踴躍的前6名縣市，依序為宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣、台中市，這6個縣市申請補助房間數均已超過10萬間。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，觀光局8月宣布秋冬遊後，地方政府才開始計劃招商，以處理核銷業務，部分縣市委外程序完成後，秋冬遊都已開跑一個月，因此積累一個月的申請案件未核銷。

黃正聰指出，本次計畫送件量龐大，約是春遊補助的3倍之多，不只被委外程序耽誤核銷時間，數量又太多，導致業者送件後，約需2個月才能拿到補助款項。

▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲業者坦言，補助款核銷速度較慢，需要2個月才能領到。（圖／記者張一中攝）

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，部分縣市自行派員處理核銷業務，「新手」處理速度就會相對更慢，問題也會比較多。他表示，只要補助款可在過年前撥款給業者，相信業者應不會有太多問題，重要的是希望補助可以延長到明年1月23日，否則選舉前後淡季長，恐導致業者不堪負荷而倒閉。

不具名的旅行業者表示，觀光局很可憐，本來就有許多業務需要處理，補助計畫不過是配合交通部演出，核銷速度雖然較慢，但業者應該都能體諒，直言「觀光局又不是補助局」，員額少又蠟燭兩頭燒，之前國旅組長還因過勞過世，「到底要累死幾個公務員？」

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