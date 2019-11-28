澎湖燈光節美到國外去！不只入圍柏林設計獎　「隱匿之海」還勇奪金獎

▲澎湖灣燈光節紅到國外，入圍多種設計獎項。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

澎湖國際海灣燈光節今年首次擴大舉辦，吸引大批人潮朝聖，交通部觀光局指出，燈光節「美到國外去」，燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」，整體燈光策展更獲得「2019柏林設計獎」入圍肯定，成功為澎湖打響國際知名度。2020年澎湖灣燈光節則將在明年8月8日至10月31日辦理。

觀光局表示，燈光裝置藝術「隱匿之海」傳達出台灣本土音樂之美，並且表達台灣對於環保議題的重視，以及如何將多元藝術融入在群眾的展示活動中，同時也呈現了台灣設計的實力，首次跨界的整合藝術，以多元藝術的形態呈現一場跨界大作，讓設計的範疇充滿無限可能。

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▲澎湖灣燈光節獨家打造15米長主燈「鯨動海灣」、全長200米西瀛虹橋「光耀菊島」都讓民眾驚艷。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，今年澎湖國際海灣燈光節由台灣燈會主燈「珊瑚之心」光影藝術家劉治良(Sammy Liu) 的設計策展團隊一手打造，每一座燈飾主題都令遊客眼睛為之一亮，且設計團隊還得克服海風和鹽分的高度侵蝕，難度很高，這次獨家打造15米長主燈「鯨動海灣」、全長200米西瀛虹橋「光耀菊島」都讓民眾驚艷。

其中主題燈飾「隱匿之海」邀請太陽劇團首席舞者張逸軍共同演繹，將與舞蹈與光影藝術做出融合後，一起呈現了這傳奇的劇目，通過利用表演者的身體、聲音以及燈光的效果，表演不僅展示了光和影，結合藝術裝置與曲調的起伏，讓肢體藝術的表演在空間展現無限的可能。

▲主題燈飾「隱匿之海」邀請太陽劇團首席舞者張逸軍老師共同演繹，將與舞蹈與光影藝術做出融合後，一起呈現傳奇的劇目。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，「2019澎湖國際海灣燈光節」從主題燈飾看出用心之處外，以沉浸式劇場體驗計劃，結合光影科技、彩繪、舞蹈、音樂這幾項不同的藝術元素，同時傳達全球海洋保育議題，讓觀者能更深一層的了解地區的傳奇故事與人文氣候特色，也成功行銷澎湖。

觀光局表示，已將「2020國際澎湖灣燈光節」列為明年度重要工作之一，並規劃在明年8月8日至10月31日間辦理，也將提前開跑宣傳、推廣，期將以更豐富、更多元、更環保的創意亮點與作品，呈現在所有鄉親及遊客面前，讓「國際澎湖灣燈光節」的觀光品牌再度且永續的發光發亮。