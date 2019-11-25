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單身才能享受無壓的美好　簡約留白空間詮釋浪漫情懷

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文／時尚家居 杜玉婷 空間設計／奕所設計有限公司

（圖／ 奕所設計有限公司 提供）

作為工作上南北奔波的中心點，業主愛上了遠可眺山又氣候宜人的台中，於是在此打造一處休憩放鬆之所；留白暫居的屬性，讓空間不用背負收納壓力，只一人的輕鬆起居，使格局可以隨心所欲的全然開放與變更；在鐘愛的簡約風格裡，特意的線板及高踢腳板裝飾又平添幾許浪漫精緻情懷，加之坐擁室內外的開闊無盡，生活因適時的調劑與紓壓，滿載令人愉悅的緩步調。

（圖／ 奕所設計有限公司 提供）

空間坪數｜35坪
室內格局｜二房、客餐廳、兩衛
主要建材｜珍珠貝殼、半拋石紋磚、鍍鈦金屬、進口壁紙

（圖／ 奕所設計有限公司 提供）

簡約空間精彩詮釋浪漫情懷

喜歡中部的好氣候，加上位於日常南北往返的中繼站，屬於業主一個人的休閒憩所，可隨心所欲的精心規劃；以空間放大為首務，不僅冀望室內擁有寬大放鬆的空間感，更藉此連接戶外一派遠眺綠意，透過隱約朦朧的落地紗簾，好採光好視野與方正開放的公領域相呼應，串連起打破內外藩籬的開闊無盡；因此公共場域採全開放，也是為了讓安裝超過80吋大電視的客廳可以做為同兼視聽或商務簡報之用，一個人享受著以我為中心的舒暢愜意。既然是舒壓休憩居所，風格自是走著簡潔現代感，簡約俐落的主體框架形塑出單純無壓的美好，然極簡中處處可推敲出的精心細節，又讓空間隱蘊美感品味，不多話卻個個精彩！

首先一道珍珠貝殼電視牆，色調淡雅但光澤綽約，定調出豐韻雅緻氣度；牆面門框上延伸轉折的典雅線板與高踢腳板則為極簡設計注入浪漫情懷；餐廳旁的廚房隔門是鐵件與明鏡組合，視覺上不僅產生反射放大，異材質搭配平添不少層次，加上得天獨厚的方正無內樑柱原格局，舒服、開闊、純淨、浪漫彼此交織出生活的極致愜意。

（圖／ 奕所設計有限公司 提供）

精挑藝術擺件 豐富品味底蘊

簡單有型的空間背景最適合品味家具入住，不用奢華的擺好擺滿，好設計精挑幾件氣場就夠強大了！來自百年義大利品牌 Gervasoni的 Nuvola10 沙發，取「雲朵」之意，更像整個大枕頭，充滿著蓬鬆幸福感；沙發旁的Monkey side table，一張生動逗趣猴茶几，成為鮮活又可愛的空間亮點；當視線焦點落在餐廳，自天而降的BRASS 95輕薄黃銅弧形吊燈，彷彿翩翩起舞於空中，恣意揮灑靈動曲線；進入臥室，在淺淡寧和的灰藍背景前，佈置以擺件家具的配搭為主，多了一絲典雅，添了幾許浪漫，佐窗外引入的綠意光照，更是一份歲月靜好的全然放鬆。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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