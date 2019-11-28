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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨審法案變「蔡英文論文」公聽會　政大研究員稱：找到400多個錯字

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▲▼蔡英文出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎表揚活動」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文LSE博士論文與政大期刊的議題，立法院教育及文化委員會舉行「總統蔡英文論文門」公聽會，政大國關中心研究員嚴震生發言時指出，他在論文中找到400多個錯字，且美式、英式英文併用。

立法院教育及文化委員會28日原訂處理「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，但被改為「總統蔡英文論文門」公聽會。國會資深幕僚表示，立法院是藍綠各陣營的競技場，為了尊重國會，也彰顯國會議員的專業尊嚴，過去兩黨立委攻防戰場，都會設定在黨團的記者會，在職掌各領域的委員會，也僅會利用質詢官員的時機，攻防相關案子的爭點，但從不會把處理法案，變成競選總部的作法。

國會幕僚表示，考量陳學聖近日接手彭文正主導蔡英文論文的政治鬧劇，烏龍爆料加抹黑鬧不完，已經淪為笑柄，如今還濫用委員會公器加以私用，因此民進黨團已經明白表示拒絕推派人選。

該幕僚諷刺地說，蔡英文的學位，連母校世界名校倫敦政經學院都正式發聲明背書，這場公聽會如果要討論什麼具有社會意義的，不如討論介入他人家庭背後的倫理問題，還比較適當。

▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，前節目主持人彭文正出席發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 彭文正。（圖／記者屠惠剛攝）

針對國民黨找一邊一國等成員合力藉由審法案之名，行討論蔡英文論文之實，被外界批評為「私設刑堂」，民進黨立委管碧玲、李俊俋、林靜儀多次砲轟。對此，陳學聖稍早表示，私設刑堂的說法是很大侮辱，因為公聽會全程直播，而來賓也有不同政治光譜，民進黨應該要勇於參加。

陳學聖說，管碧玲、李俊俋、林靜儀等批評過此案的立法委員，只要在公聽會結束之前，都可以讓他們優先發言。

在受邀的學者上台發言時，嚴震生表示，他看國家圖書館公布的論文，有400多個錯字，且美式英文、英式英文併用，大小寫不一致，格式也很混亂；他批評，自己指導的博士論文，有30個錯字就會受不了，可以有400多個錯字，不知道是如何通過審查的。

至於台大教授賀德芬則質疑，根據他們的調查，蔡英文並未在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，認為當年可能是「已完成論文，但未通過論文口試」的博士候選人。

不過，政治大學副校長王文杰發言時指出，政大在1984年12月8日檢具蔡英文的副教授資格審查履歷表、證件及博士論文等報教育部請予審查副教授資格。他強調，教育部在1986年1月15日發給蔡英文副教授證書。當時蔡英文的副教授資格是由教育部審查，政大沒有審查權。

▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，台大教授賀德芬出席發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 賀德芬教授。（圖／記者屠惠剛攝）

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