南韓Q3生育率跌至0.88「再創全球新低」　今年數據料破2018紀錄

▲ 南韓「嬰兒哭聲逐漸消失」的狀況越發嚴重。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso網站）

記者陳宛貞／編譯

南韓2019年7月至9月全國生育率降至0.88，全年總合生育率也將連續2年跌破1.0。南韓統計廳27日發表《2019年9月人口動向》報告指出，第3季全國新生兒人數為73793名，較去年同期減少6687名，縮水8.3%，改寫1981年來第3季數據史上新低，也再度刷新南韓創下的全球最低紀錄。

根據統計廳數據，南韓今年第3季總和生育率為0.88，較去年同期下降0.08，也創下2008年以來季度數新低。南韓2018年第3季及第4季生育率分別為0.96及0.89，今年第1季回升至1.01，第2季降至0.91，第3季以0.88寫下新低，不到維持穩定人口結構的替代生育水準（2.1）的一半。

統計廳人口動向科長金鎮（音譯）說明，通常第4季新生兒數量都會減少，推論今年總生育率不僅將再度跌破1.0，還可能較2018年的0.98更低，代表一名婦女一生生育的子女數量少於一人。

南韓2017年及2018年的新生兒數量年度減幅分別為11.9%及8.7%，2019年截至9月為止較去年同期減少7.9%，延續過去2年的減少趨勢。此外，南韓首都首爾第3季生育率為0.69，創下全國最低；最高點則落在政府部門集中的世宗市，生育率達到1.34。

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