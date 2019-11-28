WeWork、Uber蒸發3兆元　孫正義：投資錯誤創造出怪物

▲美國共享辦公室WeWork。（圖／達志影像）

實習記者施怡妏／綜合報導

WeWork和Uber低迷的表現，今年市值共減少了約1,000億美元（約新台幣3.05兆元），讓軟銀出現14年來的首次虧損。被稱為「創投之神」的軟銀執行長孫正義對WeWork情況無奈表示，最大的失誤在於識人不明，投資判斷錯誤創造了一頭怪物。

根據Jacobin報導，由軟體銀行（SoftBank）大力支持的WeWork，不久前市值還高達470億美元（約新台幣1.43兆元），如今下跌到只剩下約80億美元（2441億元台幣），減少了390億美元（1.19兆元台幣）。而Uber市值也比5月首次公開時減少330憶美元（1.01兆元台幣）；另一間交通網路公司Lyft從3月上市以來，已蒸發約100億美元（約新台幣3,052億元）。

▲Uber的股價已下跌超過20％，Lyft的股價則下跌40％以上。（圖／路透）

Investment Management Associates公司執行長凱茲尼爾森（ Vitaliy Katsenelson）表示，目前的情況與20年前的網路修正股類似，「網路泡沫2.0的時代已經來臨，恐怕會歷史重演，只是現在發生的地點不是公開市場，而是私募市場。」

經濟顧問穆罕默德·埃里安（Mohamed El-Erian）表示，「初創企業必須確保三個關鍵：可以應對成長、擁有正確的管理系統、可以解決企業出現的『不可避免的漏洞』」，而WeWork在這三個方面都失敗了，所有的優勢都轉變成劣勢。

即使在初期得到投資人龐大的資金幫助，也沒有辦法保證未來可以成功。WeWork獲得超過100億美元後，現金幾乎已經要用完了，軟銀只好緊急注入95億美元，而目前公司已經宣布裁員2,400多名員工。如今軟銀將對WeWork重新估值，進行新的投資，用較低的估值得到更多的股權。