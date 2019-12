看臉就知道是不是有錢人！　研究發現：眼睛、嘴巴會透露社會階級

▲研究發現觀察臉部特徵即可看出是有錢人還是窮人。(示意圖/達志影像)



實習記者賴韻如/綜合報導

最近加拿大多倫多大學一項新研究發現,只要觀察一個人的臉部特徵,就可以輕易判斷出他的「社會階級」。

據Science Daily報導,這項研究由多倫多大學心理學研究員比約登思多蒂爾(R. Thora Bjornsdottir)與心理學教授魯爾(Nicholas O. Rule)所帶領,並發表於《人格與社會心理學雜誌》(Journal of Personality and Social Psychology)期刊的研究「The Visibility of Social Class From Facial Cues」中。該實驗首先讓受試者觀察80位男性以及80位女性的「黑白照片」,而照片中有一半是年收入超過15萬美元(約新台幣457萬元)的人,其餘則為年收入不到3.5萬美元(約新台幣106萬元)。

實驗結果顯示,受訪者對於猜測收入高低的準確率高達68%,明顯高於隨機猜測的準確率,魯爾表示,「這和我一開始所想的並不相同,更何況每個人的臉部差異都如此細微,這對我來說是研究中最令人驚訝的部分。」比約登思多蒂爾也補充,「人們在做出判斷時,並沒有意識到他們正在使用那些線索,就算你問他為什麼,他也會回答不知道。」

▲實驗讓受試者觀察80位男性以及80位女性的黑白照片。(圖/翻攝自researchgate)

然而,研究人員放大了所有臉部特徵,結果發現只要看著「眼睛及嘴巴」,受試者仍然可以準確猜測,比約登思多蒂爾將此歸因於「情緒」,他認為有錢人通常都會過著比較快樂且壓力相對較低的生活,眼角周圍的魚尾紋還有笑著的時候嘴角露出的皺紋,都明顯地代表著一個人生活型態。

此外,窮人與富人的不同情緒,也會隨著時間的流逝逐漸反映在臉上,「長期的肌肉收縮,會使臉部的肌肉結構產生些微的變化。」但是這個前提必須是照片中的人都要「面無表情」,研究人員發現,當把原本無表情的照片都換成笑容滿面的照片時,受試者便失去了從臉部特徵去判斷階級的能力。