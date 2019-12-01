看臉就知道是不是有錢人！　研究發現：眼睛、嘴巴會透露社會階級

▲研究發現觀察臉部特徵即可看出是有錢人還是窮人。（示意圖／達志影像）



實習記者賴韻如／綜合報導

最近加拿大多倫多大學一項新研究發現，只要觀察一個人的臉部特徵，就可以輕易判斷出他的「社會階級」。

據Science Daily報導，這項研究由多倫多大學心理學研究員比約登思多蒂爾（R. Thora Bjornsdottir）與心理學教授魯爾（Nicholas O. Rule）所帶領，並發表於《人格與社會心理學雜誌》（Journal of Personality and Social Psychology）期刊的研究「The Visibility of Social Class From Facial Cues」中。該實驗首先讓受試者觀察80位男性以及80位女性的「黑白照片」，而照片中有一半是年收入超過15萬美元（約新台幣457萬元）的人，其餘則為年收入不到3.5萬美元（約新台幣106萬元）。

實驗結果顯示，受訪者對於猜測收入高低的準確率高達68%，明顯高於隨機猜測的準確率，魯爾表示，「這和我一開始所想的並不相同，更何況每個人的臉部差異都如此細微，這對我來說是研究中最令人驚訝的部分。」比約登思多蒂爾也補充，「人們在做出判斷時，並沒有意識到他們正在使用那些線索，就算你問他為什麼，他也會回答不知道。」

▲實驗讓受試者觀察80位男性以及80位女性的黑白照片。（圖／翻攝自researchgate）

然而，研究人員放大了所有臉部特徵，結果發現只要看著「眼睛及嘴巴」，受試者仍然可以準確猜測，比約登思多蒂爾將此歸因於「情緒」，他認為有錢人通常都會過著比較快樂且壓力相對較低的生活，眼角周圍的魚尾紋還有笑著的時候嘴角露出的皺紋，都明顯地代表著一個人生活型態。

此外，窮人與富人的不同情緒，也會隨著時間的流逝逐漸反映在臉上，「長期的肌肉收縮，會使臉部的肌肉結構產生些微的變化。」但是這個前提必須是照片中的人都要「面無表情」，研究人員發現，當把原本無表情的照片都換成笑容滿面的照片時，受試者便失去了從臉部特徵去判斷階級的能力。