Uber條款開罰首日「零罰單」原因曝　叫車等更久...新竹、台中最慘

▲在Uber條款上路後，Uber決定轉變營運模式，以科技平台身分服務多元化計程車隊。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

「Uber條款」12月1日起正式取締開罰，公路總局台北市區監理所上午出動稽查，不過，由於即起Uber駕駛要連結App上線載客，需重新通過Uber的資格審查，包含要有執業登記證等相關文件，首日稽查結果並未發現有違規載客的部分。但公路總局透露，以北市來說，車輛數減少很多，早上12點之前約只有20多輛。

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▲許多Uber駕駛昨天趕最後一天，去與Uber合作的多元化計程車開通中心排隊，繳銷租賃車的車牌、驗車後，再掛上多元計程車的車牌。（圖／記者陳涵茵攝）

公路總局運輸組組長劉育麟指出，公路總局一直以來都有排表取締，並沒有因為是開罰首日就特別加強取締，今天早上台北市區監理所有出動稽查，因應法規上路，Uber方面很慎重過濾掉不合格駕駛，因此首日並未發現違規情形。

台北市區監理所科長連思源表示，早上12點之前車輛數不多，車輛數約只有20多輛，目前租賃車業者只可就1小時以上的部分提供服務，上午稽查業者時，就資料軌跡、路線、地圖等方面，都沒看到缺失。

Uber條款上路開罰，初期影響程度如下：

台北、新北、桃園、基隆：

營運範圍不變，轉換初期等待時間較長，請提早預先叫車。

新竹：

12/1起暫時停止營運，Uber與合作夥伴努力盡快恢復營運後，會第一時間以電子郵件通知。

台中：

營運範圍僅限台中市，轉換初期等待時間較長，請提早預先叫車。

高雄：

營運範圍僅限高雄市，轉換初期等待時間較長，請提早預先叫車。

桃園機場接機：

營運範圍不變，轉換初期等待時間較長。以小時計算，最低車資1,000元，請於App內查看即時報價。

▲Uber擴大與多元化計程車隊合作，繼續提供民眾乘車服務。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

Uber表示，轉換初期車輛數減少，原本全台一共1萬8千多輛車子，第一波差不多剩2-3千輛，主要多集中在北部、各地市中心，有些城市的候車時間可能比以往長一些。不過，北北基桃與高屏雖然車輛較以往減少，仍有可以合作的車隊，服務會維持以往，但台中的駕駛多卡關拿不到車牌，因此營運比較艱困；新竹地區因還沒有多元化計程車隊，也先暫停提供服務。

Uber表示，為因應法規，Uber駕駛，駕駛需要重新上傳執業登記證、良民證等，共要通過8個流程、7個單位，由Uber後台查驗沒問題後，才會開通使用權限，幾乎是「從零開始」。Uber也呼籲，交通部應介入協助解決台中Uber駕駛拿不到車牌問題，否則很多司機「看得到吃不到」，無法上線載客。

Uber後續將會與多元化計程車隊、租賃車業者、交通主管機關持續合作，會保有所有乘客喜愛的Uber app 功能，簡易的叫車三步驟：輸入目的地、確認車隊／車行、車輛和駕駛資訊，以及確認預估車資。

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