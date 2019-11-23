女大生公廁遭學長性侵！「拒婚前性行為」破功崩潰：以為只要抱抱

▲蔡男見小美心情不好，便帶對方到情人碼頭散心。（示意圖／翻攝pakutaso網站）



記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名蔡姓男大生看到學妹小美（化名）心情不好，竟當對方帶到公廁內性侵得逞，讓拒絕婚前性行為的對方直接崩潰，氣得提告求償50萬元。橋頭地院認為，蔡男現雖有工作，但薪資無法負荷，判他須賠償36萬元整。

判決書指出，蔡男2016年3月7日凌晨1時發現小美心情不好，便騎車帶對方到高雄市茄萣區情人碼頭散心，隨後將小美帶進碼頭的殘障廁所內，不顧反對性侵得逞，見對方下體流血才停止動作。

小美表示，雖然對學長有好感，但家人曾說過沒結婚不可以發生性行為，因此對方曾多次要求發生關係都被她拒絕，本以為到公廁內只是像以前一樣單純擁抱，「不知道他會對我做那種事」。

▲蔡男在公廁內性侵小美得逞。（示意圖／本報資料照）



蔡男到案後向警方坦承犯行，表示與小美是男女朋友，他以為對方說的「不要」是因為痛才講，不是拒絕發生關係，且小美當天穿著緊身褲，若不是自願實在難以脫下，但他卻在開庭時說，警方的筆錄都是員警以強硬兼哄騙方式所為，否認性侵。

小美友人證稱，小美案發後有打電話哭訴，她才陪同對方報案，且之後小美都沒有安全感，容易緊張、難過、驚醒，甚至會想睡在教職員辦公室，不敢回宿舍睡覺。

法官調閱兩人對話紀錄發現，蔡男案發後表示「抱歉，今天真的衝動過頭了」、「我真的不知道你還是第一次」、「我後悔也不知道該怎麼做」、「妳應該是撕裂傷的痛，過幾天就會慢慢好的」、「對不起今天這樣子對妳，還是要向前走，冷靜兩個禮拜再聯絡吧」。

▲小美事後不敢回宿舍睡覺，非常害怕他人。（示意圖／翻攝pixabay網站）



小美則回，「你知不知道我真的很痛」、「對你來說可能沒有什麼，但對我來說傷害造成了」、「以後我要怎麼談戀愛甚至結婚，我都不敢想像甚至期待了」、「你就像破壞我感情的第三者一樣」，蔡男則說「覺得妳想的太誇張了，對不起我就這樣傷害了妳…我以後不會再找妳了」。

法官根據成大醫院鑑定報告表示，小美下體的確有遭入侵痕跡，且胸部上也採集到蔡男的DNA；另外，小美案發後的確罹患恐慌症、疑似創傷後壓力症候群等精神疾病，又因常做遭到侵犯的惡夢失眠，認定與一般被害人情況相符。

法官表示，蔡男與小美並非情侶關係，且兩人可接受的肉體親密度明顯有落差，加上蔡無視小美的身體權、性自主決定及貞操權，情節重大，但考量他已畢業、月入2至3萬元，求償50萬元過高，判賠36萬元較為適當。

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