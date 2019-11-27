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必搶超暖印花毯、家庭必備除濕機！好市多「黑五限定」Part3下殺品來了

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▲costco好市多內湖店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多黑色購物節邁入第3天。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

黑色購物節第三天準時開跑！今年美式賣場好市多（COSTCO）的「黑五限定」祭出百樣下殺商品，前2日以電視、鍋具等用品最受歡迎，幾乎是開賣前20分鐘就完售，人氣依舊。今（27）日第三波折扣、9大精選商品搶先曝光，可以看見有更多家電類，包括除濕機、洗碗機等，3C類也出現筆電，且此波還有超暖毛毯，令人超心動。

▲▼好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多第三波「黑五限定」精選商品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多每日下午5時固定於APP公開隔日「黑五限定」優惠商品，雖然未提供優惠價格，但推出商品都十分吸引眼球，今日下殺商品就有0.68克拉18K金圓形鑽時戒指、24K黃金光面手環、24K黃金鳳梨擺飾、ASUS華碩13.3吋360度翻轉筆電、SAMSUNG43吋4K智慧連網電視、象印衣物乾躁除濕機、BOSCH60公分獨立式洗碗機、SOFTITEX印花毯、STAUB鑄鐵圓鍋含蓋及不鏽鋼蒸籠等共9大樣，優惠折扣商品以家電、生活用品居多，尤其毛毯可是不少婆媽來好市多冬日必搶商品之一呢！

▲▼好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼電視、毛毯都是熱銷商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第三波精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

今年好市多黑色購物節拉長檔期時間，從3天來到7天，成為「全球最長黑色購物節」，下殺商品更是直接2倍跳，百樣商品通通分散在7天活動中，不僅天天都有電視優惠折扣，且愈到後面幾日驚喜愈多，就是要讓民眾買好買滿。黑色購物節活動期間，好市多全省門市營業時間周一至周四改為上午9點營業至晚間9點半，周五至周日提早自上午8點營業、營業至晚間9點半。

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