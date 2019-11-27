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普吉島飛起來！長榮航空明年4/2起直飛「機票最低7千4」　往返省6小時↑

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▲▼普吉島週邊有非常多小島，並且多為無人島，遺世獨立、天然風景絕佳。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國普吉島周邊有非常多小島，跳島旅遊是最佳玩法。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

到普吉島更快了！長榮航空27日宣布，2020年4月2日開闢台北-普吉島航線，提供每周三班的飛航服務，為台灣唯一直飛普吉島的航空公司，由台北出發前往普吉島往返時間將可大幅節省至少6個小時以上。

根據長榮航空規劃，台北-普吉島航線將以空中巴士A330-200機型飛航，機上配置有24個商務艙、228個經濟艙，共252個座位數。每周二、四、六11:05（當地時間）台北出發，15:30（當地時間）從普吉島返程。該條航線開闢後，未來旅客往返普吉島時間可省至少6小時以上，無論背包客個人旅遊或是旅行社的團體行程安排，均可更為彈性。

請繼續往下閱讀...

長榮A330-200客機(圖/取自長榮官網)

▲長榮航空2020年4月2日起，每周3班台北往返普吉島。（圖／翻攝自長榮官網）

長榮航空表示，普吉島是世界知名的度假勝地之一，台北-普吉島航線飛航後，飛往東南亞的城市將達到13個航點，每週提供145班的服務。為慶賀台北-普吉島開航，特別規劃個人機票的優惠方案，往返台北-普吉島最低只要NT$7,400元起（未稅）；同時也將與旅行業者共同包裝5天4夜及6天5夜的各式團體行程，預期將會掀起一股前往泰國海島度假的風潮。

▲普吉島購物中心。（圖／泰國觀光局提供。）

▲▼普吉島也有購物中心。（圖／泰國觀光局提供）

▲普吉島購物中心。（圖／泰國觀光局提供。）

普吉島是泰國南部最大的島嶼，有別於曼谷的城市繁華，充滿熱帶風情，擁有蔚藍天空和海水，遊客不只能體驗浮潛、香蕉船、滑翔傘…等水上活動，也能以跳島的方式搭船造訪鄰近的美麗海島，道地的泰式美食更讓人大快朵頤。

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