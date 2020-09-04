「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

記者許力方／綜合報導

大導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）新片《天能》全台上映6天票房破億，諾蘭特別錄製影片答謝台灣觀眾，其實這部電影不僅劇情燒腦，片中還有一個「大彩蛋」也受到網友熱烈討論，正是關鍵場面的地點，奧斯陸機場停了一架讓台灣觀眾相當眼熟的「綠地球」長榮航空飛機，連長榮都相當意外。

諾蘭在《天能》片中除了劇情燒腦，穿插複雜的時間軸與「逆行」概念，結局一一拆解開場所佈下的重重線索，當主角兩人在挪威奧斯陸機場，搭乘接駁巴士要前往自由港（Freeport）時，窗外正好清楚拍下停放了三架飛機，其中一架熟悉身影更讓台灣觀眾眼睛為之一亮，在批踢踢等論壇引發討論。

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▲《天能》劇情燒腦，片中還藏了台灣人觀眾心中的大彩蛋。（圖／華納兄弟提供）



▲《天能》真的炸毀一架747客機。（圖／華納兄弟提供）



原來，停機坪上的正是一架「長榮航空」的飛機，綠白色的機身成為台灣觀眾心目中的大彩蛋，不過，長榮並沒有飛往「劇情設定」的奧斯陸機場航線，讓大家相當困惑。無意間入鏡電影中，長榮航空也相當驚訝，官方3日對外強調，並非置入廣告，且經詢問片商也沒有收到通知。

事實上，片中關鍵的「炸毀一架飛機」驚人場面，導演是真的把一架真正的747飛機撞毀，地點位在加州，演員、工作人員都在場見證，畫面震撼堪稱史詩級。諾蘭表示，本來計畫使用縮小模型拍攝，再結合視覺效果達成目標，但他們在加州維克多維爾尋找場景時，發現大量的老式飛機，「很顯然買下一架實際大小的真實的飛機，並且用真實的錄影機，要比使用模型或是放入電腦製作CG有效率。」

《天能》開片成績亮眼，全球41個市場累積已達約15.5億元，刷新諾蘭作品在台灣IMAX首周開片新紀錄，6天票房破1.2億元，主演約翰大衛華盛頓（John David Washington）和諾蘭向特別錄影，諾蘭表示：「這部電影必須盡可能在最大的銀幕上觀看，台灣觀眾的觀看對投注長期心力的我們來說是極大的喜悅，很高興全世界的觀眾可以看到這部電影。」

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