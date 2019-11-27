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在地企業慨贈警察裝備挺警　佳警執勤安全獲保障

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▲台南市西港區在地企業「顯昌眼鏡公司」，慷慨捐贈佳里分局警察執勤裝備，維護員警執勤安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市西港區在地企業「顯昌眼鏡公司」，慷慨捐贈佳里分局警察執勤裝備，維護員警執勤安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區在地企業「顯昌眼鏡公司」，慷慨捐贈佳里分局每位制服員警反光背心、警示肩燈及勤務腰包，另刑事人員則贈予「防刺背包」，大大提升警察人員執勤安全保障。

兼任大台南警察之友會佳里辦事處主任的「顯昌眼鏡公司」董事長周文雄，體察佳里分局員警執勤安全配備之不足，尤其使用率極高的反光背心，多有髒污、破損現象，以致警示效果及安全大打折扣，頗為擔憂員警執勤安全，經多方瞭解，得知宥於經費因素無法一次性汰換補足，馬上與其同為公司經營者的胞弟周文德商議後，慷慨解囊捐贈佳里分局員警執勤安全配備一批。

▲台南市西港區在地企業「顯昌眼鏡公司」，慷慨捐贈佳里分局警察執勤裝備，維護員警執勤安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

捐贈儀式於11月27日上午9時，在佳里分局4樓禮堂舉行，捐贈儀式簡單而隆重，本次捐贈項目計有反光背心147件、警示肩燈147個、勤務腰包147個，另刑事警察人員則贈予24個具有「耐切割防穿刺」功能性背包，以求能確實保障每位警察人員執勤安全。

▲台南市西港區在地企業「顯昌眼鏡公司」，慷慨捐贈佳里分局警察執勤裝備，維護員警執勤安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局分局長斯儀仙表示，衷心感謝「顯昌眼鏡公司」周文雄董事長、周文德總經理的義氣相挺，鼎力贊助，一次性的補足員警同仁執勤安全配備，特別代表佳里分局全體員警致贈紀念品以表達感謝之意，並期勉所屬警察同仁，務必戮力從公，打擊犯罪，確保轄區治安，以不負周董事長兄弟之美意與支持。

據了解周文雄、周文德兄弟，分別兼任大台南警察之友會佳里辦事處主任，以及西港警友站副站長，平時熱心公益，尤其是對站在第一線守護治安的警察，相挺不遺餘力，期望藉由本次的捐贈，起到「拋磚引玉」的作用，喚起社會大衆對警察執勤安全的重視，警察執勤安全受到保障，警察尊嚴得以維護，社會治安才能得以確保，方是全民之福。

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