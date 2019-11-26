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晚間發文狂罵　陳水扁痛批韓、宋「裝窮騙選票」：能騙到總統寶座嗎？

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▲▼陳水扁、宋楚瑜、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻攝、記者張榮恩攝、翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁批宋、韓「裝窮騙選票」。（合成圖／記者林敬旻攝、記者張榮恩攝、翻攝自陳水扁臉書）

記者柯振中／綜合報導

親民黨總統參選人宋楚瑜投入2020以後，為明年的大選增添許多變數。前總統陳水扁25日透過臉書瘋狂批評宋楚瑜、韓國瑜，直指2人都在「裝窮騙選票」，「宋楚瑜為此輸掉總統大選，韓國瑜能夠騙到總統寶座嗎？」

陳水扁25日在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」上指出，宋楚瑜在「興票案」被爆出前，一直在裝窮，甚至說媽媽連廁所門壞掉都沒錢修理，結果「興票案」出現後才發現，原來宋楚瑜在美國曾經有5棟房子，都登記在小孩的名下，「錢從哪裏來？從『長輩說』、『照顧蔣家說』…一夕數變。就這樣總統夢碎！」

陳水扁說到，根據監察院的調查報告，宋楚瑜選省長時，花了5億、報帳1億，還剩下6.2億，其中3.8億用了小姨子、秘書、台銀司機、工友等人的人頭，匯到美國給小孩買房子，「另外2.4億提存法院，10年過去了，國民黨要領，宋楚瑜不給，辯稱也是選省長的剩餘款。」他說，宋楚瑜同樣做了「法律所不許可的事」，但通通沒事。

▼陳水扁說，宋楚瑜做了「法律所不許可的事」，但通通沒事。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

阿扁：蔡英文政府沒有「卡韓」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

至於國民黨總統參選人韓國瑜，陳水扁說，韓國瑜選高雄市長時標榜「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，騙到高雄市長不到半年就又起心動念，想再以「庶民總統」的名義繼續騙選票。

「或許夜路走多了，被媒體一爆再爆。」陳水扁提到，以「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的庶民被爆出是「炒房高手」，不但買過南港7200多萬元的豪宅，還住過小姨子25歲購買仁愛路三段樓中樓豪宅15年，「逼得韓國瑜不得不坦承他也非庶民。」

陳水扁最後強調，無論是宋楚瑜還是韓國瑜，都在「裝窮騙選票」，「宋楚瑜為此輸掉總統大選，韓國瑜能夠騙到總統寶座嗎？」

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