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賣豪宅狂賺1千6百萬！李佳芬卻漏報稅444萬　遭判連補帶重罰120萬

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▲韓國瑜夫人李佳芬。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜夫人李佳芬被抓包短漏報所得稅，被判連補帶罰120萬，她不服提上訴仍遭駁回。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者陳韻如／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬出售手上豪宅「東方明珠」，但卻在申報所得稅時短報，遭中區國稅局抓包，但她仍未依期限補繳，因此被重罰120萬元。對此，李佳芬不服提出訴願遭到駁回，最後她改提行政訴訟，但仍遭最高行政法院判她敗訴。

根據判決，李佳芬2010年3月初時以總價5820萬元賣出該豪宅，一口氣賺了1642萬元。然而，李佳芬卻被中區國稅局抓包，她在申報所得稅時短報這筆交易收入，後來被財政部中區國稅局認定她短漏報房產交易所得金額高達444萬元，必須補稅81萬8千餘元，同時處以0.5倍的罰鍰40萬9千餘元，合計122萬7千餘元。

然而，李佳芬不服提出訴願，但遭到駁回，於是她轉向台中高等行政法院提起行政訴訟，並且主張，她被查得房屋財產交易所得為88萬6千餘元時，她已如時繳納2萬1千多元的稅款，但國稅局事後卻用另種方式來重新核定稅額，這明顯有賦稅不公，且也違反租稅法定正義。

李佳芬表示，她已盡最大注意義務，且當時就依照核定通知書繳納財產交易所得稅，後來又再次被國稅局函請補報時，適逢她帶領學校參加教育參訪及研討會，人在國外，因此無法立即處利後續事宜，並非故意不申報。

李佳芬還說，她是自然人，依照規定並無保存交易憑證及記帳的義務，因此提不出房屋出售時的各自區分的成交價格，而她也沒有短漏報所得資料的過失責任，因此主張國稅局不應再要求她補稅及罰鍰。

對此，台中高等行政法院認定，中區國稅局並沒有侵犯司法權，且納稅義務人本來就負有據實申報及查對的義務，因此判她敗訴。李佳芬不服再提上訴，但最高行政法院認為，申報所得稅的重點在於「誠實報繳」，納稅義務人當年度實際有多少所得，要無不知之理，且她也已經收到國稅局通知，卻仍沒在期限內據實申報，認定國稅局裁罰有理，判李佳芬敗訴。全案確定。

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