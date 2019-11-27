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「死都不出賣中華民國」韓國瑜挺港雙普選：民主非洪水猛獸！

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▲韓國瑜宜蘭傾聽之旅 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜宜蘭青年座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／宜蘭報導

對於有學生詢問反送中立場問題，國民黨總統候選人韓國瑜27日表示，這個議題牽涉兩層面，第一、是心態問題，第二是台灣人要有信心，對岸要干涉台灣選舉很難；他強調自己「死都不會出賣中華民國」並支持香港雙普選，他也呼籲港府，要知道民主並不是洪水猛獸。

韓國瑜27日在宜蘭舉行青年座談會，一名大學生問韓國瑜，香港反送中議題被有心人士、媒體操作，在民進黨推波助瀾之下，讓青年以為「今日香港、明日台灣」，以此角度出發，韓國瑜的兩岸政策為何？

對此，韓國瑜回應，這個議題牽涉兩個層面，首先要確定心態問題，香港對台灣貿易觀光非常重要，穩定香港對台有幫助？還是混亂有幫助？一定是前者。當我們看到香港混亂發生這麼多動盪 街頭這麼多事情暴力層出不窮，應該祈禱希望香港穩定，而不是說香港越亂越好，從中得到政治選票好處，這想法不道德。

第二、今天香港民主派大勝，台灣的天空還是很多妖風，香港實施一國兩制，北京還是無法控制香港選舉，若對岸要介入台灣的選舉，絕對比香港困難百千萬倍，造成毀滅性、結構性的影響，以台灣人的腦袋，太難了。

他強調，未來的香港，過去百年靠4個，法治、自由、廉潔政風、效率，港府百年發展靠這四柱子，這是香港過去沒有資源，連水果蔬菜都不更，靠著人才成為亞州最競爭力的城市。

韓國瑜表示，中華民國1911創建，有完整憲政、國防、關稅、貨幣，有自己一套自由民主制度，海外幾千萬華人心中都看這面國旗。，到世界的城市一定有唐人街 ，唐人街還是遵奉中華民國國旗、孫中山。但是，今天我們自己丟掉、割斷了這些東西，置外於中華民國，如果自己搬石頭砸腳，後果不堪設想。

他說，台灣不能跟幾千萬華人社會切斷，如果政府這樣做，代表這政府愚蠢，我們希望港好，香港選舉，北京政府要正視，也希望雙選舉，香港的長官、議員由香港人投票，民主不是洪水猛獸，北京要聽到，港人治港，這才是公平。但是，中華民國不用憂慮沒甚麼好怕的，我們有自己憲政、完善五權憲法，不用擔心。

另外，韓國瑜不滿對手頻頻攻擊他與他的家人，他開玩笑表示，現在最發達的行業就是黑韓產業鏈，台灣90%媒體都被民進黨控制，24小時都在黑，90%媒體老闆都在墮落，不敢監督總統，世界上有這麼荒謬民主？誰有這樣的權力，讓媒體全部監督反對黨，反映出民主在退步、媒體在墮落。

韓國瑜表示，媒體老闆炒土地，炒完土地變更過戶，媒體用修理對手回報政府，民主開倒車走向黑暗路線，媒體跟著墮落，將來任何人執政，不用努力，不用未人民打拚，只要買通媒體就可以連任。

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