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明愛馬鞍山中學疑似發現「TATP炸藥」！港警到場疏散處理　2學生被捕

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▲▼明愛馬鞍山中學疑似發現炸彈。（圖／翻攝曾素麗臉書）

▲明愛馬鞍山中學疑似發現炸彈。（圖／翻攝曾素麗臉書，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

位於馬鞍山錦英路的明愛馬鞍山中學27日下午2時許，教職員發現校園內疑似有炸彈，於是趕緊報警。事後，警方爆炸品處理課（EOD）及兩輛消防車及一輛救護車趕至現場疏散師生，並設下封鎖線。經查，兩名該校的學生因涉嫌管有爆炸品，在社工及律師陪同下被帶回警署。

綜合港媒報導，事發後，沙田區議員曾素麗聯同麥潤培及鄭則文均到場了解，她在臉書上指出「暫時知道沒有人受傷，有最新消息會即刻同大家匯報」。然而，因涉嫌管有爆炸品被拘捕的兩人，分別為17歲的趙姓男子及18歲的黎姓男子，且都是該校的學生。

▲▼明愛馬鞍山中學疑似發現炸彈。（圖／翻攝曾素麗臉書）

明愛馬鞍山中學發聲明表示，由於在園範圍內發現不明化學品，為顧及所有員生的安全，避免有即時危險，校方已馬上知會消防處到校檢視及戒備。其後警方接獲通知到場協助處理。學校部的相關區域已即時封鎖，以便專家處理；所有走讀生現已妥善離校，寄宿生則被按排返回宿舍部，以策萬全。基於是否事件尚在調查階段，校方並未掌握全部事實，故暫不作出個別評論。

此外，《東網》報導，有消息指出，這些炸藥為「TATP」，有人說參與近日的抗議遊行活動時，有示威者把這些炸藥給他們。據悉，三過氧化三丙酮（簡稱TATP）是一種有機過氧化物起爆藥及二甲基過氧化酮的閉環三聚體，且曾用作多起黑社會活動及恐怖襲擊的爆炸物。

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