遺孀與2繼子搶遺體冰存4年早發黑　二審再判遺體給繼子

▲台北市周姓男子死後爆發遺孀與兒子搶遺體的官司。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市周姓男子2015年8月間病逝，但死後爆發他再婚的羅姓遺孀，與前妻所生的2名繼子，對要土葬或火化，打起官司。雙方互控對方為了爭奪遺產，才會讓遺體沒有入土為安，冰存在台北市第二殯儀館，遺體都已經發黑。一審判決遺體要交給繼子決定，遺孀上訴二審，高院二審27日仍判遺體交給繼子。可上訴。

這起離奇的官司，起因於周姓男子原本與妻子育有2子，但喪偶後又在2004年與羅姓女子再婚，羅女雖是後媽，但與2名繼子相處融洽。而男子2015年8月21日病逝於台大醫院，他過世時戶頭內留有上千萬元的存款與大筆土地，羅女隨即領出死者戶頭內的存款290萬元。

2名繼子發現父親戶頭被後媽私下領錢，隨即提出偽造文書告訴，羅女因此被依照偽造文書罪起訴，羅女雖然主張領出金錢是為了處理相關喪葬的費用，但法院調查後，發現羅女並未支付喪葬費用，因此確實成立偽造文書罪。一審將她判刑1年，二審改判6月，得易科罰金16萬元定讞。

但羅女當時遭2繼子提告後，非常不滿，提出民事訴訟，也以父親的遺囑為由，要將父親土葬，不准許2名繼子將父親遺體領走火化。羅女並將遺體冰存在台北市立第二殯儀館，等候官司最後認定，遺體冰存至今超過4年。羅女在訴訟期間，也多次到殯儀館要求開啟冰櫃，對遺體泣訴2名繼子惡行，她還在媒體採訪時表示，遺體早已發黑。

遺體處分官司審理時，羅女主張自己與2名繼子均有繼承權，對遺體有1/3的應繼分，由於父親遺囑曾說要土葬，為了避免遺體被其他2名繼子火化、遭受侵害，因此要求法院判決不准2名繼子火化遺體。一審法院認為，遺體仍冰存於殯儀館中，若要領出，需3名繼承人全數簽名，所以遺體不會立即遭到火化，駁回羅女請求。羅女上訴第二審，高等法院也採用一審見解，27日駁回羅女上訴。