再審程序放寬　再審法庭將開庭調查事實、律師可閱卷

▲司法院刑事廳長蘇素娥說明再審條文修正案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院持續推動《刑事訴訟法》修正案，其中在「再審」程序部分，司法院擬修正准許當事人委任律師閱卷、聲請調查證據且原則應開庭審理等5項條文，未來再審程序將可實質調查事實，再審標準可望放寬。目前條文已經送交立法院審議，並通過一讀後的委員會審查程序，本會期應能順利過關。

司法院刑事廳廳長蘇素娥，在說明條文時表示，原本的再審僅限發現「新證據」等要件，才准許重啟再審；但2015年2月《刑事訴訟法》修正後納入「新事實」可做為聲請再審的理由，範圍已經開放許多。不過現行再審制度仍以「書面審」為原則、開庭是例外，只是實務上，再審法官受理案件後，多會依照律師聲請，以「訴訟指揮」名義開庭調查，並准許當事人委任律師聲請閱卷與調查證據。

蘇素娥解釋，有鑑於越來越多的案件，都是以「訴訟指揮」方式開庭調查，再加上2017年召開的司改國是會議也決議應保障再審當事人陳述意見、調查證據的訴訟權益，所以司法院修正相關規定。蘇素娥強調，這次草案條文規定的內容，實務上早已進行，所以條文只是將目前實務已採行的作法明文化，落實對被告訴訟權益的保障。

本次修正的條文，包含准許當事人若無法提出原判決書繕本但有正當理由者，可請求法院調取；另外若聲請再審違背法律程序規定時，法院應限期命當事人補正，非直接駁回聲請。此外也包含准許再審當事人委任律師並閱卷、再審法院原則上應通知再審聲請人及代理人到場，並聽取檢察官及受判決人之意見、再審當事人聲請調查證據，法院得依當事人聲請或依職權調查。