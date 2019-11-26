消防水龍螺牙鬆脫打斷2指　替代役男獲國賠19萬餘確定

▲替代役男因消防車的水龍螺牙鬆脫，打斷手指，獲國賠19萬餘元確定。（示意圖／與本案無關／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

在新竹縣消防局服消防替代役的龔姓役男，2016年在服役時，因消防水箱車的水龍管線，在連接大樓消防設施進行送水測試時，水箱車上的固定水龍螺牙突然脫落，水龍爆開噴飛，劈打役男的右手掌，造成拇指骨關節脫臼移位及無名指手指骨折。役男請求國賠，一審判准18萬餘元，上訴二審後，高院26日判准國賠19萬3960元確定。

判決指出，龔姓役男於2015年9月至2016年8月間分發至新竹縣消防局所屬竹東分隊擔任消防替代役，但在退伍前一個多月，2016年7月1日執行消防送水測試勤務時，因消防水車與送水帶間之固定螺牙設備脫落爆開，使整支水龍頭暴衝彈出，劈打役男右手掌，致其受有右手第1掌骨關節脫臼移位及手指骨折。

役男退伍後，有半年多都在治療、復健，無法工作，且因受傷導致「右手拇指活動範圍受限制、不能搬運重物」等後遺症。役男不滿，提出國賠訴訟，請求新竹縣消防局賠償醫療費用1萬1,293元、無法工作之損失52萬4,667元及精神慰撫金100萬元，合計請求國賠153萬5,960元。

案經一審新竹地院審理，新竹縣消防局辯稱，消防水車的水龍在送水時，確實有爆開的風險，因此當時消防隊員已經告知役男退開，到安全範圍內，是役男自己不小心，站到危險位置才會受傷，因此拒絕賠償。但一審法院認定役男乃因水車這類的公共設施管理欠缺而受傷，應該國賠，國賠18萬餘元。

案經上訴，高院仍認定消防水車為公共設備，新竹縣消防局在管理水車上有疏失，才會造成役男受傷，必須負擔國賠責任。重新計算後，最後加碼判准國賠19萬3960元，全案確定。

