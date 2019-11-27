宣導不足！5成社工不知明年加薪　工會憂成一場空

▲社工明年全面加薪，竟有5成社工不知情。（圖／黃郁芬議員研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院今年9月宣佈明年起開始要為社工人員加薪，但基層社工對於薪資新制仍有疑慮。跟據台北市社會工作人員職業工會自行進行的問卷調查，有49%的社工不清楚或沒聽說新制，更有17%的社工表態不會跟進，顯示社會局在新制的宣導上仍有不足之處。

對於加薪議題，社會局表示，內部已做過多次會議討論，目前定調109年履約的新制、委託案、補助案「全面適用薪資新制」，舊約則以議約方式，請委託單位採用新制。社會局補充，衛福部也承諾地方政府會補助預算差額，不會挖東牆補西牆，排擠既有預算。

民間單位部分，社會局說，無論是新契約，還是舊契約，都必須明訂社工人員薪資。至於外界擔憂的資訊揭露不足問題，社會局表示，未來在局網會公告社工薪資新制，並公告適用新制的團體，在評鑑評核制度上，也會把社會工人力進用薪資做為查核重點之一。

▲台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬議員研究室提供）

跟據台北市社會工作人員職業工會自行進行的問卷調查，有半數社工不清楚新制規範、8成5社工表示機構不會調薪、或是不知道機構是否調薪。社工工會呼籲，政府應公開受調薪方案與對象，不能讓加薪成為選前政策牛肉。

社工工會擔心，影響全台社工薪資制度的重大制度上路在即，但基層的社工卻對制度一知半解，連薪資的基本辦法都不清楚，未來怎麼防堵回捐呢？呼籲台北市社會局應落實新制，並且公布完整辦法訊息及適用的對象與方案，公開透明讓基層社工可掌握自己的權益，積極地監督機構。

台北市議員黃郁芬日前質詢此事時，台北市社會局長陳雪惠明確承諾台北市會有729名民間社工受調薪、社工薪資樓地板將會提升為34,916元。黃郁芬強調，公開透明才讓社工清楚掌握自己權益，社會局要努力落實社工加薪方案。

黃郁芬表示，10月質詢時社工加薪議題後，有不少基層社工詢問是否加薪，社工擔心若自行詢問有可能會被刁難，顯示出公開受加薪對象與方案的重要性。黃郁芬呼籲，台北市政府要能確切落實社工加薪，社會局必須做為基層社工的後盾。