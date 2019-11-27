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「第一次包養就上手」PO文配美照　金融正妹委屈遭影射告討60萬

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記者黃翊婷／綜合報導

曾被媒體封為「金融正妹」的洪慈憶發現自己的照片遭人拿去當文章配圖，標題還是「第一次包養就上手」，害她受到誤會，氣得提告要求賠償60萬元，同時還得公開道歉。台北地院昨日（26日）開庭審理，負責管理網站的林姓負責人表明，願意道歉但不會賠錢，畢竟他並沒有在文章中指名道姓，單純只是在說個人經驗，與洪女無關。

從事金融業的洪女不滿遭影射包養，向臉書PO文者提告求償60萬元。（圖／翻攝自Facebook／暗黑真相網、洪慈憶）

▲洪女經常在臉書分享美照。（圖／翻攝自Facebook／洪慈憶）

林男上月16日、18日分別在臉書「暗黑真相網」PO出兩篇文章，第一篇主打「第一次包養就上手」，還搭配一張馬尾氣質正妹和眼鏡男的照片，內容提到「年輕女人和成功老男人，彼此的溢出資源和稀缺資源，更是互補得那麼恰到好處」、「女人一旦成為『撈女』（指拋棄尊嚴換取金錢的女性），基本上就回不了頭了」；第二篇則是分享洪女部落格文章的網址連結，內容卻是在說自己15年前遇到的女營業員，「看她是會投懷送抱？還是直接開價？還是暗示我出價？還是白目地不為所動」。

洪女事後發現自己的照片被用來搭配毫不相干的文章，導致其他人誤會她被包養，氣得要求負責人將文章撤下，對方卻以「沒有指名道姓」為由拒絕，但臉書文章的照片明明清楚露出名字以及完整容貌，實在沒有辦法才決定提告求償60萬元，同時要求必須在臉書刊登道歉啟事30日，還她清白。

從事金融業的洪女不滿遭影射包養，向臉書PO文者提告求償60萬元。（圖／翻攝自Facebook／暗黑真相網、洪慈憶）

▲林男至今仍未刪除臉書上的文章。（圖／翻攝自Facebook／暗黑真相網，下同）

不過，林男26日出庭時強調上述兩篇文章並沒有影射洪女，只是單純分享部落格的文章廣告，內容講的也都是過去自己的經驗，如果這樣的方式讓對方感到被冒犯，他願意刊登道歉啟事，但不會賠錢。

而台北地院法官認為，林男的PO文方式的確有可能讓不知情的網友誤會，不可能一毛錢都不用付，全案預計12月10日再度開庭審理。

▼林男的文章雖然是在講自己的經驗，配圖卻是洪女的名字和照片。

從事金融業的洪女不滿遭影射包養，向臉書PO文者提告求償60萬元。（圖／翻攝自Facebook／暗黑真相網、洪慈憶）

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