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人夫稱「簽分居協議書可以加薪」　控妻霸道想離婚卻慘敗

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記者黃翊婷／台北報導

人夫阿偉（化名）指稱分居的妻子小玲（化名）個性霸道，不會理財還硬要投資，導致虧損多達450萬元，甚至會利用孩子來索討金錢，實在忍不下去才決定訴請離婚。不過，台北地院法官調閱夫妻倆的LINE對話紀錄，發現兩人之所以會分居，是阿偉以「老闆加薪」為由要求簽署協議書，並非小玲的本意，最後裁定駁回，判他敗訴。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲阿偉聲稱妻子個性霸道又不顧家。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

阿偉在判決書中主張，1998年10月和小玲結婚後，兩人育有兩名未成年子女，原本一家人感情融洽，但妻子個性霸道，凡事都想處於主導地位，又不肯接受他人意見，明明不懂理財還硬要投資，導致數年來虧損多達450萬元，還常常以子女為藉口來討錢，加上不肯照顧他罹患帕金森氏症及血液疾病的母親，這才簽署分居協議書，之後雙方鮮少往來，可見這段婚姻已經走到盡頭，於是決定訴請離婚，同時希望法官把孩子判給自己扶養。

不過，小玲出庭反駁，之所以會簽署分居協議書是因為阿偉外遇，「我想讓他好好工作，為了取信他的外籍老闆才用英文書寫，我是不得已才簽署協議書的」，況且自己對家庭盡心盡力，並非個性霸道之人，也沒有不願意照顧婆婆，「因為我不答應離婚，他還曾用跳海來以死相逼，我自認對這段婚姻沒有重大過失，再怎麼樣也不應該由他來訴請離婚。」

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小玲則表示，簽署分居協議書是希望丈夫能專心工作，不要因為家庭因素影響到工作表現。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

台北地院法官調閱兩人的LINE對話紀錄，發現小玲收到分居協議書時曾傳訊息提問，當時阿偉僅回答「老闆，加薪之用」，可見女方的確是為了讓男方專心工作，才會簽署協議書，並非真的想分居或是離婚。

法官接著表示，小玲當庭表明不願意離婚，考量到雙方結婚長達21年，客觀上也沒有其他足以使人喪失維持婚姻意願的重大事由存在，縱使這段婚姻確實產生破綻，可歸責較大之一方卻是阿偉，因此裁定駁回男方的訴求，判他敗訴。

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