阿里巴巴香港掛牌首日「市值灌破15.7兆」　收盤價每股188.2港元

▲阿里巴巴在香港掛牌上市 。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

阿里巴巴（09988.HK）26日正式在香港掛牌，也是時隔7年重新回到香港股市，開盤大漲7.67%，來到189.5港元以股價乘上流通股數計算，市值突破4兆港元(約合台幣15.77兆元），超越騰訊控股現行市值3.26兆港元，最後的收盤價則以188.2港元作收。

阿里巴巴是近 9 年來香港股市最大規模的上市案，掛牌交易備受矚目，根據港交所公告，阿里巴巴這次發售價每股176港元（新台幣685元），共發行5億股，估計IPO籌資約875.57億港幣（約新台幣3406億元）。

今日許多高層都出席了上市掛牌活動，包括阿里巴巴執行長張勇、副執行長蔡崇信主持敲鑼儀式，另外阿里巴巴獨立董事董建華、香港財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫、港交所行政總裁李小加等人都在場。唯獨當家總裁馬雲並未出席活動，令人意外。

▲券商認為阿里巴巴港股未來有機會漲至220元。（圖／路透社）



根據《新浪財經》報導，阿里巴巴董事局主席張勇在上市儀式上表示，今年是阿里巴巴上市20週年，「我們迎來了一個重要里程碑，我們回到香港上市了。首先感謝阿里巴巴的客戶，給我們的支持和陪伴，特地邀請了10位代表一起敲鑼」。

利達（LW A.M.）首席投資策略師黃耀宗認為，阿里巴巴可中長線持有，因阿里巴巴的電商業務在中國一線城市佔有極高的市場份額；未來公司國內增長會放緩，但可以引入外資企業打入中國市場，故有利公司繼續擴張。估計阿里巴巴美股與港股的差距最多為5%，兩者股價不至於差太多。因此他認為港幣210元才是合理水平，更預估港股明年有機會上升至220元。

阿里巴巴短期間未可納入恒生指數成份股，但黃耀宗深信，相關部門會盡快檢討機制。一但阿里巴巴納入恒指成份股，會吸引其他中概股到香港上市，對港交所亦有正面影響。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！