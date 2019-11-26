華裔美國人向外媒爆料　微信審查用戶政治言論...甚至刪除個人帳號　

▲微信審查觸角伸到許多華裔美國人中。（圖／CFP）

記者陳心怡／外電報導

香港區議會選舉結果，民主派贏得勝利，但根據《The Verge》報導，許多華裔美國人無法在WeChat表達自己的認同或支持，因為WeChat近期不斷審查和政治有關的言論內容，甚至會強制關閉個人帳號。

美國德州休斯頓的MD安德森癌症中心的資安分析師謝斌（Bin Xie）在其帳戶被關閉之前，曾在微信群中寫道「親中候選人徹底消失了」，謝斌在接受外媒《The Verge》的採訪時提到說，如果是在中國大陸執行審查制度那就算了，但他卻是身在美國的共和黨人。

微信歸中國騰訊所有，並在大陸廣為大眾使用。加拿大市民實驗室（Citizen Lab）的研究顯示，微信實施雙重標準，對大陸用戶實行嚴格的審查制度，對外國人實施的限制較少。但是，對於美國華裔用戶來說，很容易落入系統的審查範圍，尤其是如果他們的帳戶先前已鏈接到大陸的電話號碼。

微信在中國大陸每天都有10億活躍用戶，當某人的個人微信帳戶被禁用時，人們會發現這會影響他們的日常生活。但是在大陸，遺失帳戶的事件非常普遍。

對於在大陸有家人或朋友的美國人來說，因為Facebook和Twitter被封鎖，微信已成為保持聯繫的重要管道之一。一位居住在明尼蘇達州的微信用戶表示，他只能避免談論一些政治敏感話題。

曾在IBM工作的波士頓微信用戶George Shen向白宮發起請願，要求國會制止騰訊審查美國境內的用戶。他表示，騰訊在美國一直在審查輿論，鎮壓有不同政見者，此行為侵犯了美國公民的言論自由，並阻礙美國民主。