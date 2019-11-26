外媒爆中聯辦主任將被撤　駐港公署：立即停止傳播不實消息

▲香港中聯辦主任王志民 。（圖／翻攝自中聯辦官網）

記者曾俊豪／綜合報導

香港區議會選舉落幕，親中的建制派慘敗，有外媒報導，北京當局對此結果相當不滿，甚至打算撤換中聯辦主任王志明。對此，大陸外交部駐港公署今（26日）表示，發言人已就「不實報導」向該社提出嚴正交涉，「敦促該社秉持真實、專業、負責任的態度，立即停止傳播不實消息。」

《路透社》報導，知情人士透露，北京當局在深圳郊區的「洋紫荊別墅」成立「香港危機處理中心」，來自大陸與香港的高官5個多月來，聚集在此商討平息反送中示威的對策，當中包括國務院副總理韓正、港澳事務辦公室主任張曉明與特首林鄭月娥。

報導還用「前線指揮中心」來形容洋紫荊別墅，一名匿名的官員甚至表示，北京對香港區議會選舉結果相當不滿，認為是中聯辦對抗議的危機處理不佳所致，正在尋找替換中聯辦主任王志民的人選。

▲大陸外交部駐港公署聲明 。（圖／翻攝大陸外交部）

對此，大陸外交部駐港公署也第一時間發出聲明，除表示發言人已就「不實報導」向該社提出嚴正交涉，呼籲路透社秉持真實、專業、負責任的態度，立即停止傳播不實消息。

發言人也重申，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不管香港局勢如何變化，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」