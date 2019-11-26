西雅圖認摻低價咖啡豆！　業者：13項產品接受電話退換貨

▲西雅圖咖啡貼出道歉公告，認了摻低價咖啡豆。（圖／翻攝自官方臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

知名連鎖咖啡品牌西雅圖，日前涉嫌將低價豆混充，以100%阿拉比卡豆名義在市面上販售，經士林地檢署主動分案追查，有觸犯攙偽食品等罪嫌，西雅圖在官方紛絲團「正式道歉」，表示因配方產地貨源不足，所以去其他同級品更換，並未注意改包裝，提供消費者9／30前購買的旗下13商品退換貨。

全台有19間分店的西雅圖極品咖啡，近日在網路傳出經營的馥餘實業公司，涉嫌為了降低成本，用低價豆混摻進包裝豆中上架販售，還在外包裝標示為「100%阿拉比卡咖啡豆」，檢調25日搜索約談馥餘劉姓總經理等3人到案後，諭令300萬元到5萬元不等交保，且還繳回「不法獲利」1千萬元。

調查指出，該公司為降低成本，把原來只做為濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，混充成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，主要販售通路均在西雅圖咖啡店及家樂福、大潤發等大賣場與全聯。

今（11／26）業者在臉書粉絲團正式公開道歉，聲稱由於去年部分配方產地貨源不足造成缺貨，而改以其他產地同級品替代更換，未及更改標示在咖啡豆包裝袋上，以及去年新訓外籍同仁，將少數羅布斯塔咖啡豆及阿拉布斯塔豆，擺放到阿拉比卡咖啡區，造成外籍同仁在拉貨時，將極少部份產品摻到非阿拉比卡咖啡豆。

▲西雅圖完整道歉聲明。（圖／翻攝西雅圖官方粉絲團）

聲明中還表示，「本公司願意負起最大責任」，提供今年9／30前購買的13項產品退換貨服務，有疑慮的消費者可憑產品或購買憑證致電內湖總公司退換貨，將會有物流業者至消費者家中收貨或是收取憑證，在進行後續換貨跟退款，運費由西雅圖負擔，而針對現有架上的咖啡豆，會進行自主性下架。

西雅圖總公司員工表示，目前處理方式就是以公告為主，消費者不用親自前往內湖總公司，只要致電總機會有專人服務，事情剛發生可能處理人員較忙碌，請消費者耐心等候。

消息一出引發許多網友批評，有民眾留言表示「我都喝你家咖啡耶 ！商譽很重要」、「這篇道歉聲明，依然不見反省、推責諉過」、「推給外勞，當大家是白癡」、「所以才一直在特惠，原來是用便宜的咖啡豆給我們」，還有不少民眾po出之前西雅圖的強硬聲明直接諷刺。

▲西雅圖咖啡官網曾公告澄清攙豆報導不實 。（圖／翻攝西雅圖極品咖啡官網）