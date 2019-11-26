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高鐵攜手全家！TGo點數用途更多元　搭北高來回免費送咖啡

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▲▼高鐵列車外漆全面國產化。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵公司與全家便利商店合作。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵TGo會員紅利點數用途更多元了！高鐵公司表示，紅利點數除可折抵高鐵票款與高鐵假期行程費用外，還可兌換全家便利商店咖啡、熟食、冰品、現金券4大類共11種商品。即日起至明年1月底還提供特別加碼，148點TGo點數即可兌換中杯熱美式咖啡、60點可兌換茶葉蛋，等於搭乘北高來回一趟可以喝杯咖啡、北中來回可吃一顆茶葉蛋。

高鐵公司與全家便利商店合作，會員紅利點數將可兌換全家商品，TGo會員如欲兌換全家便利商店商品，需先至全家門市FamiPort機台操作，取得商品兌換單據後，憑單據即可在任一店舖（含高鐵車站全家店舖）兌換取貨。

請繼續往下閱讀...

此外，獲得TGo點數的方式也更多元，除搭乘高鐵外，現在使用7-ELEVEN的OPENPOINT、中國信託及彰化銀行信用卡紅利點數、或是中華電信的Hami Point，都可以轉換成高鐵會員TGo點數；今年年底前，聯邦銀行信用卡點數也可兌換。

▲▼高鐵公司會員點數用途更多元，即日起還可換全家商品。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵公司會員點數用途更多元，即日起還可換全家商品。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司指出，TGo會員購票乘車，凡進出站記錄完整，且無退票記錄的車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積；每會員帳號一日累積點數上限1500點。2018年累積的TGo點數將於今年底到期，會員可至帳戶查詢點數餘額與到期年限，並在到期前兌換使用，逾期點數將歸零。

高鐵公司指出，除紅利點數外，TGo會員還可享受會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。即日起至12月31日（疏運期間不適用），更可享每月乙張指定車次88折優惠，每周適用車次達300班次。

加入「高鐵會員TGo」手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。加入會員後，只要事先設定完成，訂票時系統即可直接帶入預設的TGo帳號，免去每次訂位需重新輸入TGo帳號的步驟。

▲▼「全家」南台灣最大複合店開幕 。（圖／業者提供）

▲搭乘一趟北高高鐵來回，就可免費獲得一杯全家的咖啡。（圖／業者提供）

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