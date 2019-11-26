俄航「機師高空心臟病發」急迫降！熬到班機落地仍喪命　當局調查中

▲該架班機在緊急迫降後，隔了2.5小時再度起飛。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄航（Aeroflot）25日一架班機自首都莫斯科起飛後，原定前往黑海沿岸城市阿納帕（Anapa），但一名男性機師在飛行途中心臟病發，最終緊急迫降在南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。在飛機順利著地後，儘管該男接受緊急醫療協助，但最終仍不幸喪命。相關調查現已展開。

綜合獨立報、福斯新聞、今日俄羅斯（RT）報導，該架編號SU1546班機當時自首都莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo airport）起飛，但機師據信在飛行途中心臟病發，其他機組員隨即向機上乘客求助。根據乘客耶蘭達沃羅諾娃（Yelena Voronova）的說法，當時一名空姐飛奔到走道，詢問機上是否有人從醫，需要一名醫師出面協助。

只不過，當時沒有人幫上忙。待班機順利降落後，地面相關人員立即為機師提供相關醫療協助，但仍無法挽回他的性命，在班機落地後不久便過世。當局已對此案展開調查。

報導指出，機組人員在飛行途中面臨醫療狀況的事件已經不是第一次發生。今年1月，夏威夷航空（Hawaiian Airlines）一架自檀香山飛往美國紐約的班機也發生類似情況，一名機組員在飛行途中死亡，班機最終轉降舊金山。