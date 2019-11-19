男友媽借錢「10萬也沒多少」逼解定存：別這麼小氣　紅衣妹臉垮…他嗆：不要臉

▲穿黑衣服的是男友媽，她狂逼錢拿出來，讓紅衣妹非常無助！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

還沒論及婚嫁，男友媽竟把未來媳婦當行動ATM？一名男網友在超商直擊，一名長輩偷約兒子女友出來，要求借錢周轉，甚至狂洗腦女方解除定存給她還債，並嗆聲「說這麼沒有惻隱之心以後怎麼一起生活？」讓原PO越聽越噴火，直呼「真的是人不要X天下無敵！」

「宛如真實版的八點檔劇情發生在現實生活中！」一名男網友在臉書《爆怨公社》分享超扯故事，今（19）日，他坐在座位區休息，聽見隔壁桌的客人在竊竊私語，一位是男友媽媽，另一位是女友，長輩疑似要向女方借錢，「一開始講得楚楚可憐，說自己真的只是想借個10萬來做做小生意，還清債務。」

請繼續往下閱讀...

左右為難的女方直言，「戶頭真的沒有這麼多」，豈料，男友媽臉色逐漸不耐煩，仍拚命狂盧借錢。殊不知，男友媽得知對方有一筆定存，讓原PO越聽越傻眼，「開始要求她解定存來借她，還說不要這麼小氣、沒人情味，才10萬也沒有多少。」

當下，原PO忍不住翻了一個華麗白眼，而男友媽仍厚著臉皮直呼，「說這麼沒有惻隱之心以後怎麼一起生活？」只見女友的臉尷尬垮下來，但男友媽沒打算放過她，又開始猛烈出招，連未來親家母都一起扯進來，囔囔著「我不希望我兒子之後的生活被妳們母女倆綁住！」

「真的是人不要臉，天下無敵！」原PO坐在旁邊，拳頭都硬了，忍不住替女方抱怨，「什麼叫做妳們母女倆，有夠沒禮貌的，人家媽媽幫他（她）存定存是為了女兒之後的生活保障，不是拿來給你這個不知道會不會是未來婆婆的人用的好嗎？」最後男友媽還狂逼女生去領錢，更語帶威脅，不准去跟她兒子告狀。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友氣譙，快分手！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，掀起大批網友幫腔大罵，「我會偷偷打電話給男方，讓他聽」、「我應該能配合演出我是這位小姐誰誰誰！讓那個老太婆滾蛋閉嘴！」、「真希望那男的能看到這篇」、「天啊，希望這女孩沒有傻傻的借，這是一筆出去就回不來的錢」、「這位媽媽應該跟兒子感情不好，兒子都不借她了吧！竟然往兒子女友借，傻子才會借」、「這種以後嫁了更慘」、「10萬沒多少，但妳自己就是沒有啊」。

►生火了！連我媽都用到發光