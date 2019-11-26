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小二男童翹課「開走貨車」…油門一拜撞護欄險墜溪！車主傻眼：我剪個頭而已

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記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉26日上午發生一起離奇車禍意外，一名就讀小學二年級的男童在上課時間偷偷溜出學校，見到一旁藍色小貨車內無人，竟跳進駕駛座發動貨車，腳下一踩油門當場失控撞上護欄，險些墜入七腳川溪中。鄰近民眾見狀後嚇得急忙報警，所幸男童僅受到輕傷，並無生命危險。

▲▼花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

鄰近民眾指出，貨車車主的是一名陳姓男子，26日上午載著高麗菜到四面佛廟前免費發放，將車停在一旁後就暫時離開現場，因車鑰匙留在車上，貨車雖然熄火但並未上鎖，怎麼也料不到竟然會被小學二年級的男童開走。

▲▼花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲陳男開車載高麗菜到四面佛廟前免費發送，豈料貨車竟遭男童開走。（圖／記者蕭可正翻攝）

陳姓車主事後回到現場，見到貨車車頭撞倒護欄、險些墜入溪中嚇了一大跳，表示自己發放完高麗菜後，只是到附近去理個頭髮，沒想到竟然會出事。救護人員獲報趕抵現場，立即將男童救出，所幸僅有臉部擦傷，並未有大礙。

男童家長在接獲通知後急忙奔赴現場，頻頻向陳姓車主道歉，表示男童有特殊原因，因此好奇心較強，時常翹課溜出校園玩耍，未來會與社工、老師更加注意。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲▼花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮小二男童偷開貨車衝撞護欄險墜溪。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲溪邊護欄被貨車撞毀，所幸男童僅有受到輕傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

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