曾為HBL甲組球員！他假交易天珠...淪「劫殺台中藝品商」共犯　悔喊：我錯了

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市25日發生一起強盜殺人案！一名從事天珠買賣的張姓藝品商人到北屯一間茶館進行交易卻遇上行搶，頭部重創身亡。警方獲報後掌握嫌犯行蹤，1小時內便將4名嫌犯逮捕歸案。據了解，共犯中年紀最輕的成員身分竟為前HBL甲組球員。

▲張姓商人交易天珠卻遭劫身亡，李姓主嫌過程中手部受傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據悉，張姓男子從事西藏天珠買賣已有10多年，因他所販賣的天珠都是真品，在天珠界中也算小有名氣，還因此被稱為「張天珠」。好友透露，張男手中擁有最昂貴的是價值600萬元的「九眼天珠」，雖然其平時作風低調，但朋友擔心錢財露白容易惹禍，還時常出言提醒，孰料仍不幸發生憾事。

▲張男當天帶往茶館準備交易的天珠價值1500萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調查，李姓主嫌日前與張男搭上線，並相約25日中午11時許在北屯區一家茶館交易天珠；當天張男帶著價值1500萬元的天珠到場準備交易，孰料還未踏入茶館，在停車場處隨即遭到李嫌與另外2名男子伏擊行搶，雙方爆發激烈扭打。過程中李嫌還抽出蝴蝶刀朝著張男猛刺，待其重傷再也無力抵抗後，將他擄上車帶離現場。

警方指出，4名嫌犯年紀介於20至25歲之間，年紀相當輕，對於天珠的了解應該不深，不排除背後恐還有藏鏡人謀劃指使。另外，共犯中年紀最小的另名李姓男子曾為HBL甲組球員，如今卻走上歪路，遭逮後直喊，「我錯了」。昔日球員成搶匪，令人相當感慨。

▲前HBL甲組球員淪假交易天珠共犯。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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