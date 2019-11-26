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松葉蟹鍋登日本送禮人氣TOP 1　台灣人買禮物平均花費3000元

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送禮,禮物（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲歲末年終是送禮時節，網購業者從站上銷售觀察台、日不同的送禮文化。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

日本人每逢年終歲末之時，會準備小禮物給過去一年關懷自己的人，稱為「歲暮」，在新年之初也有所謂的「御年賀」，與台灣三節送禮概念雷同，只是其中也存在著許多送禮眉角，例如台灣忌諱送鐘錶、毛巾，在日本卻是大受歡迎的送禮選項，代表著守時、來年多加關照之意。

比較台灣、日本兩國的送禮文化，根據調查，日本歲暮送禮金額大多落在3,000～5,000日圓之間，實用、便利、不造成收禮人困擾的禮品是送禮時的第一選擇；而台灣近年來節慶送禮行為也有日漸攀升趨勢，從2015年32.6%上升到2018年91.9%，送禮金額平均落在3,000元台幣左右，花費更不手軟。

在歲末年終的送禮商機中，日本樂天市場觀察站上「甜點糖果」、「肉食、海鮮類」、「精美毛巾類」等品項很受青睞，而以2018年來說，送禮人氣TOP3依序是總重量約一公斤豐盛澎湃的松葉蟹鍋、男性排名第一的馬肉生魚片以及甜點類人氣第一、140年老店的胡蝶庵大福禮盒，另外，近年超夯的無添加萬能調味料禮盒也是人氣選項之一。

日本送禮人氣TOP3（圖／樂天市場提供）

日本送禮人氣TOP3（圖／樂天市場提供）

日本送禮人氣TOP3（圖／樂天市場提供）

▲2018年日本樂天市場送禮人氣TOP3：松葉蟹鍋、馬肉生魚片、胡蝶庵大福禮盒。（圖／樂天市場提供）

台灣方面，樂天市場表示，隨著生活形態改變，有高達70%民眾覺得時間越來越不夠用，需要花費較多時間在實體選購的行為模式，逐漸被網購取代，禮品選擇主要以不占空間或可立即使用的、食用的品項為主，因此今年每逢節慶前夕，站上「小家電」、「美食」、「禮盒」等關鍵字搜尋量，較往年提高4成，平均下單金額落在新台幣1,500～3,000元之間，銷售也同步成長3成。

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