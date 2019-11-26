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當選後到台中上班？　宋楚瑜：還不可能、不要隨便打高空

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▲親民黨公布不分區立委名單，黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

親民黨總統候選人宋楚瑜25日大膽拋出遷都計畫，要把政治中心遷到中台灣，讓台灣能均衡發展。至於當選後是否在台灣中部上班？宋楚瑜26日表示，這在一開始還不可能，「我們不要隨便打高空。」

親民黨總統候選人宋楚瑜25日於黨中央舉辦記者會，宣布未來重要的施政計畫，他指出，為了讓台灣均衡發展，首先把政治中心遷到中台灣，經濟中心放在台北，南部、東部則發展成休閒及長照退休居住的地方。

對於國民黨總統候選人韓國瑜承諾當選後到高雄上班，媒體詢問宋楚瑜是否將比照韓國瑜到中台灣上班？宋楚瑜表示，這在一開始還不可能，「我們不要隨便打高空」，未來政治中心會慢慢轉移，會把總統府、行政院、立法院搬到中部。

宋楚瑜重申，日本人在台灣統治時還留下一個總督府，但政府遷台後，一個像樣的國會建築都沒有，因此總統府、行政院、國會搬到台灣中部。另外，針對中部空汙問題嚴重，他強調，要好好加以處理，目前正在組成未來的最新團隊研究施政計畫，未來幾天也會去走訪基層，和相關單位就關鍵問題討論，例如提出鐵路如何更新等部分，一點一滴解決問題。

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