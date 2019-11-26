陸外交部召見美國大使　批「香港法案」罔顧事實

▲香港反送中成為中美角力新戰場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸外交部副部長鄭澤光25日召見美國駐中大使泰瑞·布藍斯泰（Terry Branstad），就美國參眾兩院通過「香港人權與民主法案」提出嚴正交涉和強烈抗議。鄭澤光表示，中方強烈敦促美方認清形勢，立即糾正錯誤，阻止涉港法案成法，否則，「由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。」

《澎湃》新聞報導，鄭澤光指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。美國會上述法案公然干涉中國內政，並罔顧事實、指鹿為馬，縱容和支持反中亂港勢力的暴力犯罪行為，嚴重違反國際法和國際關係基本准則。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

鄭澤光表示，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何搞亂香港、破壞香港穩定繁榮的圖謀都絕不可能得逞。

他強調，中方強烈敦促美方認清形勢，立即糾正錯誤，阻止上述涉港法案成法，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，否則，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

此外，人民日報海外版也發文表示，美國國會通過「2019年香港人權與民主法案」，肆意染指香港事務，充分暴露美國某些政客的真實嘴臉，「為政治私利玩弄雙重標準，對人一套，對己一套，踐踏國際法和國際關係基本准則、粗暴干涉他國內政。所謂人權和民主，不過是打出的幌子而已。」

▲陸外交部與官媒譴責境外勢力介入香港。（圖／記者黃彥傑攝）