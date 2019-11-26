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專攻腦科學、精準醫療照護　中央大學與牛津大學展開跨國研究

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▲▼ 中央大學與牛津大學展開跨國研究 。（圖／中央大學提供）

▲中央大學教授阮啟弘（左二）實驗室團隊赴英國牛津大學進行學術交流。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

腦科學和精準醫療照護的整合性研究為21世紀的重要顯學，中央大學認知神經科學研究所講座教授阮啟弘以探討注意力與認知控制理論及相關臨床神經性與精神性病症之研究，榮獲108年度科技部「學術攻頂研究計畫」殊榮；同時獲得107與108年教育部「台灣與英國牛津大學合作發展學術策略聯盟」雙邊合作計畫之補助，展開跨國之頂尖研究。

阮啟弘表示，科技部學術攻頂研究計畫主要聚焦在學術理論的建立，應用面為輔；台灣教育部與英國牛津大學合作計畫則強調臨床實務應用，特別融入人工智慧技術。兩者的計畫成員相同，未來將繼續與英國牛津大學保持密切研究合作，雙方人員互訪。

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「台灣與英國牛津大學合作發展學術策略聯盟」雙邊合作計畫旨在以牛津大學為學習標竿，促進台灣及英國牛津大學簽署大學學術聯盟合作協定，締結夥伴關係。阮啟弘於英國牛津大學實驗心理學系攻讀博士學位開始，便已與牛津大學史上首位轉譯認知神經科學的講座教授及現任的實驗心理學系系主任Professor Kia Nobre結識並熟稔，10多年來保持緊密的研究合作關係。今年六月共同主持「以人工智慧與腦科學的整合研究：運用深度學習與動態時頻分析方法，改善神經與精神疾病的診斷與介入療法」再獲教育部肯定。

▲▼ 中央大學與牛津大學展開跨國研究 。（圖／中央大學提供）

▲阮啟弘今年雙雙榮獲科技部「學術攻頂研究計畫」和教育部「台灣與英國牛津大學合作發展學術策略聯盟」雙邊合作計畫之肯定。（圖／中央大學提供）

阮啟弘表示，精神與認知功能疾病易被患者及其家屬忽略，絕大多數神經與精神疾病在病發初期是完全沒有任何徵兆且難以察覺的，因此當患者症狀加劇而尋求治療時，往往距離失能已不遙遠。透過本計畫與英國牛津大學共同執行更具體和實質的國際性研究計畫，整合國內目前已累積了不少腦科學研究的成果，藉此強化和建立跨領域且更具組織性的學術聯盟團隊，凝聚研究能量以發揮更大的效益。

中央大學提到，阮啟弘近幾年與中央研究院黃鍔院士團隊合作，已共同開發出領先全球的「全息希爾伯特頻譜及非線性動態數據分析方法 (Holo-Hilbert Spectrum Analysis methods, 簡稱 HHSA)」，有效量化病人的腦電波資料，協助臨床醫師針對早期的病患產生客觀正確的診斷，並配合原本擅長之跨顱磁電刺激等非侵入性腦刺激技術（non-invasive brain stimulation）以找出個人化與精準的治療方法。且中大長年在資訊工程與生物醫學工程領域所累積研究能力，使中大已在腦科學、認知神經科學、臨床神經科學及人工智慧整合的研究上取得先機。

▲▼ 中央大學與牛津大學展開跨國研究 。（圖／中央大學提供）

▲中央大學認知所阮啟弘在英國牛津大學舉行之學術論壇發表演講。（圖／中央大學提供）
 

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