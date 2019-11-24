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國際角力賽醫療有後盾　花蓮慈院中醫師擔任大會醫師

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▲中華民國角力協會與花蓮慈濟醫學中心簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中華民國角力協會與花蓮慈濟醫學中心簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與中華角力協會攜手合作，二十三日簽署醫療運動合作備忘錄，立即發揮醫療支援能力，協助日本角力選手後送台中慈濟醫院確診沒有骨傷，提供運動選手完整防護網。2019年亞洲U15角力錦標賽在台中市進行，十八國選手競爭激烈，為幫助選手獲得更好成績，花蓮慈濟醫學中心首次與台灣奧會單項運動協會簽合作備忘錄，為協會選手、教練與家屬提供更優質服務。

▲中華民國角力協會與花蓮慈濟醫學中心簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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中華民國角力協會致贈本屆大會吉祥物。

亞洲U15角力錦標賽18個國家包括：印度、日本、約旦、哈薩克、韓國、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼、伊朗、泰國、新加坡、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、蒙古、菲律賓、印尼、中華。本屆大會創舉是由花蓮慈濟醫學中心中醫師擔任國際賽事大會醫師，承擔診斷裁定選手健康狀況是否可以繼續比賽的重要責任，完善提供279位隊職員、選手與32位裁判三天賽事期間的醫療服務。

中華角力協會理事長張聰榮表示，花蓮慈濟醫學中心團隊就是角力選手後盾，這一年在運動賽場或休息，都有專業醫療團隊盡力幫助選手，過去曾有花蓮慈院隨隊醫師幫助選手拿到國際銀牌佳績。本屆爭取到在台灣舉辦國際賽，期待運動醫療幫助台灣選手拿到佳績。

▲中華民國角力協會與花蓮慈濟醫學中心簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中華選手與沙烏地阿拉伯選手精彩競技。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，中醫專長的針傷科可以與西醫骨科、神經內外科等組合成運動醫學中心，提供台灣所有運動選手從訓練到比賽的完整醫療服務。本屆亞洲U15角力錦標賽，花蓮慈院出動十位中醫師團隊進駐服務，近一年也與角力協會密切合作，不論國內或國際事，都有花蓮慈院中醫師團隊守護選手健康。

▲中華民國角力協會與花蓮慈濟醫學中心簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

哈薩克選手趁休息時接受中醫師調理。

花蓮慈濟醫學中心副院長何宗融也是角力運動國際裁判，他指出，花蓮慈濟醫院培育的中醫師不只在門診還可以在運動急性治療給予最貼切照顧。他說，中醫師參加運動賽事是中醫師教育訓練的課程之一，藉實務學習觀摩深刻體悟在第一線賽場如何照顧治療選手、與選手溝通、瞭解選手的需要。經驗累積更可促進中醫在急性運動醫療的發展。

中醫師在賽場上針灸治療、脫臼復位等都已經非常嫻熟，許多國際選手在花蓮慈濟醫學中心醫療站接受推拿針灸服務後，都豎起大拇指稱讚緩解了他們的筋骨，深刻感受中醫的幫助。二十四日，亞洲U15角力錦標賽將進入最精采賽程，歡迎台中市民一同進場觀賽，近距離觀看角力希羅式、自由式技法，展現的力與美，更要為台灣選手加油。

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